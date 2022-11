«Jurel con retención de líquido»: La disculpa de Jordi Castell a Raquel Argandoña

Sin duda que la abrupta salida del aire de ‘Me Late Prime’ dejó la grande en el mundo de la televisión. Especialmente luego de que fuera reemplazado por ‘Tal Cual’, un espacio de conversación a cargo de Raquel Argandoña y José Miguel Viñuela.

Y en el último capítulo del programa de conversación, Jordi Castell, uno de los panelistas, llamó la atención luego de que hiciera un mea culpa con relación a un particular insulto que se mandó en contra de la Quintrala, años atrás, durante una gala del Festival de Viña.

«A ofensas públicas, disculpas públicas», comenzó señalando el fotógrafo mientras se encontraba con Raquel Argandoña, para luego pasar a recordar el contexto en el que peló a su ahora compañera.

Jordi Castell y el insulto a Raquel Argandoña

«Cuando yo empecé hace 22 o 24 años en televisión, era panelista de un Festival de Viña y a ti te traté de jurel con retención de líquido», rememoró Jordi Castell en el programa de TV+.

Raquel Argandoña de inmediato se acordó con lujo de detalles sobre esta situación y contó todo el contexto para aquellos que no sabían o no recordaban este momento.

«Sí, me trataste de jurel. Fui con un vestido negro de látex y andaba una peluca negra como Cleopatra. Fue este que tengo al lado (…) Cómo no iba a cachar si salió en todos lados, en todos los diarios. Yo no le dije nada», dijo la comunicadora, según consignó La Cuarta.

Pero la cosa no quedó ahí, ya que la el mismo Jordi Castell recordó las flores que le tiró la Quintrala pese al insulto público.

«Pasa como un año y medio, en la extinta revista Glamorama a Raquel la entrevistan. Ella opina sobre el mejor vestido de la televisión chilena y me nombra, ahí yo dije que fue el mejor cachuchazo que me han dado», recordó, dando a entender que no hubo rencor por parte de ella.

Después del sincero intercambio de palabras entre los panelistas de Tal Cual, José Miguel Viñuela no se podía quedar al margen y aprovechó de bromear con la situación.

«¿Tú le dijiste jurel, jurel o jurel tipo salmón?», lanzó el ex conductor de Mekano. Asimismo, la Raca se tomó la talla con humor y reveló la razón por la que no guardó rencor.

«No, me dijo jurel, no más. Es bastante rico el jurel además. Por mucho menos han desaparecido algunos (…) Le vi futuro a este cabro y se lo perdoné», cerró Raquel Argandoña en el espacio de TV+.