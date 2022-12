Socios de la Parrilla: Conoce a los invitados de este nuevo capítulo

Este jueves en un nuevo episodio de ‘Socios de la Parrilla’ sus conductores recibirán a un trío de “chilenos de corazón”. El grupo de amigos del quincho más conocido de la televisión chilena recibirá a Gabriele Benni, Bruno Zaretti y Yuhui Lee.

El italiano, el brasileño y el chino conversarán, reirán y se emocionarán al contar las historias de su llegada al territorio nacional. Hablarán de cómo fueron recibidos, revelarán los difíciles momentos del primer tiempo en Chile, reflexionarán sobre las diferentes culturas y el cariño que sienten por el país que los ayudó a cumplir sus sueños.

Revelarán su llegada a Chile en Socios de la Parrilla

Con relación al esfuerzo realizado en los primeros meses en el país, Bruno contará en ‘Socios de la Parrilla’ que con el resto de los ‘Axé Bahía’ vivían en una pieza y con un baño. «Nos pagaban mal, muy mal, 300 mil pesos a los cinco. El sueldo me alcanzaba para un ‘Súper 8’ y un polerón. Tenías que hacerte el fuerte y no decirle a la familia», recordará.

Por su parte, el joven nacido en Shanghái revelará su triste historia de vida y lo importante que es para él su abuela materna de 82 años. «Ella me cuidó y me crió. La familia de mi madre quería regalarme porque ella fue madre soltera. Mi abuela dijo ‘no, yo me hago cargo de él’. Mi mamá fue muy buena conmigo, pero yo no viví con ella», contará Yuhui.

El comediante y empresario Benni, en tanto, manifestará un gran amor por Chile y dirá por qué se quedó a vivir en Chile: «Yo amo Chile, me quiero quedar acá, quiero morir acá. Fue amor a primera vista. Conozco 56 países y el único país donde la gente es afable, amable y cariñosa es Chile. Le dije a mi señora, nos quedamos y aquí estamos. Cuando voy a Italia a ver a mi familia, a los 10 días ya quiero volver porque mi mundo está acá».