«Bombón»: Karla Melo deja la grande con coqueta fotito

Con más de 860 mil seguidores cuenta Karla Melo tan solo en Instagram, a los que encanta con registros de su día a día, además de presentar su nuevo trabajo en el mundo de la música, junto con picaronas fotitos en las que deja nada a la imaginación y la llenan de piropos.

Así ocurrió hace muy poco, cuando la artista nacional no repitió la fórmula de una producida sesión de capturas profesionales. No, ya que encendió las redes con un registro muy casual, en el que se llevó todos los aplausos de los cibernautas que revisan su perfil.

Karla Melo no ha estado en alguna teleserie desde hace un buen tiempo, pero la actriz no se ha quedado con los brazos cruzados. La cantante se ha sabido reinventar sobre los escenarios, desde «Gemelas» y su paso por la agrupación, «Vicho y Las Gaviotas». Esto último porque la artista ha lanzado canciones como «Pan Pan Vino Vino», «Voh’ No Sabí’ Querer» y su reciente colaboración con Flor de Rap, el tema titulado «Latinas».

Pero no ha sido lo único, ya que Karla Melo también ha sabido dejar la grande en redes sociales, y mediante su cuenta de Instagram con más de 861 mil seguidores, en el que se ha lucido con atrevidas sesiones de fotos, y ahora con una simple y coqueta postal en traje de baño y un short que resaltó su retaguardia, debido al ángulo de la captura.

Solo piropos para Karla Melo

La fotito alcanzó más de 22 mil corazones solo un par de horas después de ser subida. «Soy KM la que a nada le teme 😈», escribió Karla Melo en el registro, que además, sumó decenas reacciones que internautas que llenaron de piropos a la chiquilla.

«Mamasita pue»; «A todo cachete»; «Hermosa😍»; «Que linda po 💜»; «La mas chulita de mi Insta 🔥❤️😍»; «Bombón 😘🌹», fueron parte de los mensajes que dejaron en el perfil de la actriz.