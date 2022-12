¡Fin de año en la clínica! Gissella Gallardo termina el 2022 con delicado estado de salud

Gissella Gallardo preocupó a sus seguidores en redes sociales. Esto debido a que reveló a través de su ceunta oficial de Instagram que se encuentra bajo un estado de salud bastante delicado que la llevo a parar en la clínica.

La periodista no se encontraría cerrando el año de la mejor manera. Pues publicó en sus redes sociales una fotografía en la clínica, y en la descripción detalló que estaría padeciendo un repentino malestar.

Según consignó Radio ADN., no se le escapó agradecer a sus seguidores por la gran cantidad de cariño que le enviaron a través de sus mensajes. “Hola instamig@s, estoy colapsada con tantos mensajes de cariño y preocupación por mi estado de salud”, escribió.

Además señaló que “Ayer fui a la clínica por un fuerte dolor en la espalda baja y fiebre. Al llegar el doc de urgencias solo me administró paracetamol, suero e ibuprofeno para bajar el dolor y la fiebre. Como saben tengo a mi padre grave y yo le pedí que me hiciera los exámenes virales para descartar cualquier enfermedad que pudiese contagiarlo”.

Las complicaciones de salud de Gissella Gallardo

La ex de Mauricio Pinilla, señaló que a pesar de que el malestar continuaba, el doctor al ver una leve mejora decidió darla de alta. «Al disminuir el dolor me mandaron para la casa, siempre diciéndole al doc que me dolía mucho el lado derecho, pero me dijo que era un resfrío fuerte o algo así», escribió.

Continúo mencionando que horas después, en la madrugada, volvió a sentir un fuerte malestar y tuvo que regresar de urgencia a la clínica.

«La fiebre llegó casi a 40 y el dolor más aún. Así que volví a la clínica en la mañana. Ahora sí me tocó una excelente doc y me hizo todos los exámenes para descartar apendicitis o alguna infección al riñón», señaló en su post.

Su diagnostico oficial

Finalmente señaló cual sería el padecimiento que la aqueja, tratándose de complicaciones en el riñón, la periodista escribió:

«El resultado arrojó que tengo una infección al riñón y para tratarme esto debía quedarme hospitalizada, pero como todos saben mañana está de cumpleaños mi osito y bajo los cuidados especiales y teniendo todas las preocupaciones decidí no quedarme para poder pasar este día con él».

Ya finalizando el mensaje, Gissella Gallardo agradeció y pidió a sus seguidores que la llenaran de buenas vibras para superar pronto su compleja condición. “Si el dolor, la fiebre, o cualquier síntoma nuevo llega a aparecer, no tengo otra opción que hospitalizarme. Les pido todas las buenas energías para estar mejor y poder pasar mañana con mi papito, su cumple y año nuevo. Gracias a todos por sus mensajes y buenas energías que siempre me entregan”.