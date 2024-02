Festival de Viña 2024: Este es el motivo por el que Alison Mandel se subió con zapatillas

La noche de este domingo, se dio el vamos al Festival de Viña 2024, donde Alejandro Sanz, Alison Mandel y Manuel Turizo se encargaron de darlo todo para el público que llegó hasta la Quinta Vergara.

Y una que se robó la película resultó ser la comediante, quien con una rutina enfocada en la maternidad y la vida de pareja, enamoró al Monstruo que cayó rendido a sus pies y de inmediato le entregó gaviota de plata y oro, repitiendo su éxito del 2018.

Pero además de su divertida presentación, un detalles que llamó la atención, es que Alison Mandel se subió al escenario luciendo unas zapatillas blancas, acompañando su conjunto de short y top en tono tornasol.

A pesar de que la decisión de elegir este calzado no era solo por comodidad, sino que tenían un especial motivo, que te contamos a continuación.

¿Por este motivo Alison Mandel se subió con zapatillas?

Resulta que hace unas semanas atrás, Alison Mandel conversó con Radio ADN, donde reveló que sufrió una fractura, por lo cual estaba mucho más restringida que en otras ocasiones.

«Estoy con un pequeño problema, le quiero bajar el perfil porque quizás tengo un hueso roto que me está molestando. Así que este año se sube con zapatillas», comenzó relatando la comediante.

Siguiendo por esta línea, agregó que «no es algo tan inesperado, tengo este hueso roto hace un rato, solo que no se me había activado el dolor. Hay gente que vive con esto, pero yo me di cuenta porque me empezó a doler en un vuelo, como que no me podía sentar».

Por último, Alison Mandel mencionó que estaba recibiendo tratamiento para recuperarse lo antes posible, previo al Festival de Viña 2024. «Me ha servido mucho la kine (kinesióloga) y debería andar todo bien. No debería imposibilitar mi trabajo. Elijo creer».