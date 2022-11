Tomás González por dichos de Chino Ríos sobre la gimnasia: «Todos sabemos cómo es este personaje»

La noche de este martes, Tomás González estuvo invitado a «Juego Textual», donde se confesó sobre distintos temas, no solo de su carrera en el mundo de la gimnasia profesional, sino que también de su vida sentimental.

Es en este contexto que en un punto del programa, recordaron los polémicos dichos de Marcelo ‘Chino’ Ríos, quien en 2016 afirmó que no considera a la gimnasia como un deporte real.

«No lo veo como un deporte profesional. Obviamente, el tipo (González) es seco para lo que hace, pero lo veo más como un deporte que no está metido entre los deportes como el fútbol y el tenis», comentó durante su participación en el programa El Cubo.

Frente a esto, Tomás González no dudó en responder de manera discreta pero sin filtro a sus declaraciones. «Hoy en día, en el minuto en que estoy no me pasa mucho, porque todos sabemos también cómo es este personaje».

«Existen los juegos olímpicos desde hace décadas, hay muchísimos deportes, cada vez más. El nivel de competitividad en la gimnasia y en cualquier otro deporte olímpico es altísimo y que haya más dinero, negocio o coimas, o lo que sea, no tiene nada que ver con que un deporte sea mejor que otro, simplemente son distintos» continuó.

Frente a esto, Chiqui Aguayo le consultó a Tomás González si había sentido esas palabras como un ‘ninguneo’. «Si (…) o sea, es como un insulto a los deportistas en general, pero cuando uno proyecta negatividad algo pasa en uno» señaló.

Tomás González y el apoyo de Leonardo Farkas

Un apoyo inesperado que recibió al inicio de su carrera fue de parte del millonario Leonardo Farkas. Según recordó, todo partió por una broma que lanzó en un punto de prensa, diciendo que le pediría ayuda a Farkas para financiar su próximo torneo. “A la salida me contacta alguien que trabaja con él, me cita a reunión, me pregunta qué necesito”, reveló, y recibió de parte del millonario aparatos de gimnasia, con la condición de que los instalara en una escuela de gimnasia, para formar a nuevas generaciones.

Esa escuela la abrió finalmente en 2016 con dos sedes, lo que es uno de sus grandes orgullos. “El deporte son puras cosas buenas, te da mil herramientas para desarrollarte en lo que quieras y como persona, es una escuela formativa. A mí me cambió la vida la gimnasia, no sé qué hubiese sido de mí sin el deporte, y trato de traspasar eso a los alumnos también”, sostuvo Tomás.