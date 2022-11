«No es culpa mía que los hayan despedido»: Raquel Argandoña se lanza sin filtro contra ex Me Late

Sin duda que Raquel Argandoña se convirtió en lo más comentado de farandulandia, luego de que se confirmara su renuncia a Zona de Estrellas para llegar como nuevo rostro de TV+, donde lidera ‘Tal Cual’, el programa de conversación que reemplazó a ‘Me Late Prime’ tras su inesperada cancelación.

Es en este contexto que recientemente la Quintrala conversó con Las Últimas Noticias (LUN), donde se refirió a la polémica salida del aire de los espacios de farándula, animados por Daniela Fuenzalida, sin guardarse nada con relación a sus panelistas.

«Yo entiendo que la gente pueda estar molesta porque le sacaron el programa que a ellos les gustaba, pero si no les gusta el nuestro, hay tantas alternativas de canales que pueden cambiarse. Hay muchos que se quedan con nosotros» comenzó señalando Raquel Argandoña.

Raquel Argandoña sin filtro contra los ex Me Late

Siguiendo por esta línea, la comunicadora habló sobre algunos dichos que se han mandado los ex panelistas. Siendo uno de los más llamativos el que se mandó el locutor de Radio Activa, quien aseguró que los ejecutivos la querían para Me Late, pero que él no estaba dispuesto a echar a Sergio Rojas o Luis Sandoval para traerla.

«No me interesa lo que hablen los ex Me Late. Yo no voy a enganchar, hago mi vida, me pagan lo que quiero y estoy feliz. Lo que pase con los que echaron no es mi problema», afirmó Raquel Argandoña al medio antes nombrado.

Siguiendo por esta línea, aseguró que se lleva muy bien con Fuenzalida y que cuando se encuentran no hablan de televisión. «Sería absurdo pensar que por mi culpa los echaron (al ex huevo y a los panelistas). Que les vayan a preguntar a los ejecutivos del canal por qué los despidieron, no es mi problema ni tampoco me preocupa».

Pero la cosa no se queda ahí, ya que Raquel Argandoña afirmó que «no es culpa mía que los hayan despedido de ‘Me Late’. Si son buenos estarán en otro canal de pantalla abierta», junto con añadir que no está preocupada del rating de Tal Cual y que en la calle le hablan mucho sobre su programa.