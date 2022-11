Lucila Vit saca suspiros con destapada fotito en ropa interior

En abril pasado, Lucila Vit se convirtió en mamita por primera vez, luego de recibir a su retoña junto a Rafael Olarra. Desde ese momento que la chiquilla ha estado entrenando para recuperar su figura pre embarazo, compartiendo registros de sus avances a través de Instagram.

Pero esto no es todo, pues la argentina también cuenta con un perfil en la plataforma Unlok, donde los usuarios que paguen la suscripción mensual, tienen acceso al contenido más subido de tono que publica y que no se puede subir en otros sitios.

Es por esto que durante las últimas horas, Lucila Vit dejó la grande entre sus más de 1.3 millones de seguidores, luego de que compartiera en sus historias una sensual postal posando en ropa interior blanca y una blusa amarilla, invitando a unirse a su cuenta.

«Les gustaría ver mis fotos y videos exclusivos? Los invito a suscribirse en el siguiente link» escribió la chiquilla para acompañar el registro que sin duda la lleno de piropos.

Lucila Vit y su paso por Yingo

Hace un tiempo, Lucila Vit dio una entrevista a Julio César Rodríguez en su programa ‘Pero con Respeto’, donde se refirió a su llegada a ‘Yingo’, donde participó cuando solo tenía 21 añitos, asegurando que «conservo muy lindos recuerdos».

Pero no todo iría viento en popa para la animadora. Todo porque, según afirmó la modelo, sufrió «una crisis de pánico cuando la comenzó a reconocer la gente o los programas comenzaron a hablar de ella».

«Me asusté. Quise salirme a los seis meses pero aguanté otros seis más. me daban crisis de pánico. El público me reconocía y me asustaba». Cuando veía los programas farándula de la época escuchara su nombre en la boca de algún periodista u opinólogo y solo podía pensar: «‘Ay no, no quiero que hablen de mí'», agregó.