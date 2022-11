Tomás González: «Mis amigos me dicen que haga un only fans de mis pies»

‘Juego Textual’ emitió un nuevo capítulo durante la noche de este martes, que tuvo como invitado a Tomás González, quien se confesó no solo sobre su premiada carrera en el mundo del deporte, sino que su vida personal frente a las panelistas y sus preguntas sin filtro.

Es en este contexto que en un momento de la conversación, Tita Ureta le consultó al público si creían que al gimnasta le habían llegado propuestas indecentes. Frente a lo cual, más del 90% de los presentes aseguró que si.

Por lo mismo que Tomás González no dudó en revelar que «Me ha llegado de todo: mujeres, hombres, mayores, menores». Eso si, aprovechó de aclarar que nunca las responde y cuando le llegan videos o fotos no los abre.

Específicamente, le llama la atención que hay muchos comentarios subidos de tono sobre una parte de su cuerpo. “Hay una fijación con mis pies. Cada vez que subo fotos descalzo hay muchos mensajes directos”, indicó, y Tita confirmó que lo mismo le sucede a ella, y que incluso le han ofrecido 5 millones de pesos por fotos de sus pies.

“Mis amigos me dicen que haga un Only Fans de mis pies para ganar plata”, bromeó Tomás González, y aclaró que en realidad nunca lo ha pensado: “No es lo mío, no me sentiría cómodo. Siento que lo mío va por lo deportivo”.

Consultado por sus fotos de redes sociales donde sale modelando, el gimnasta señaló que se siente cómodo posando. “Me gusta el tema de la moda. Creo que me acomoda. No he modelado, pero sí tengo fotos de moda. Y si me ofrecen una campaña, feliz”, reveló.

Tomás González y el amor

Tras esto, el chiquillo se refirió al amor, confesando que está más que enamorado. “Voy para los seis años. Estoy muy feliz, yo busco la estabilidad siempre, el equilibrio. Me siento feliz en pareja”.

Junto con precisar que su pareja no pertenece al mundo de los deportes, indicó que ha sido un trabajo largo compatibilizar sus tiempos. “Requiere mucha empatía de tu pareja que entienda que estás con un nivel de estrés demasiado alto en momentos críticos, y que entienda esta dinámica de entrenar todo el día, todos los días, viajes, idas, vueltas y todo eso”, señaló.

Sobre lo secreta que mantiene su relación, Tomás González dijo que es porque su pareja quiere que así sea. “No me gusta andar exponiendo mi vida privada porque me ha costado mucho destacar en lo deportivo, así que respeto mucho a una persona que no quiere exponerse”, explicó.