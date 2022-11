«De otro planeta»: Mónica Godoy saca suspiros con fotitos en bikini

Como te hemos contado en varias ocasiones, Mónica Godoy tiene acostumbrados a sus más de 670 mil seguidores en Instagram a compartir postales del recuerdo todos los jueves, en las que se le puede ver cuando recién comenzaba su carrera en la actuación.

Y así es como ocurrió durante la jornada de hoy, luego de que la actriz enamorara a su público con unas postales donde se luce posando en bikini, sacadas directamente de una sesión de fotos en la que participó hace un buen tiempo.

«Jueves de #tbt Hace años hicimos esta producción para la desaparecida revista luz, en una isla hermosa en Brasil, Angra Dos Reis. Si deslizan a la derecha pueden ver a parte del equipo en acción 📸 🎥 Pucha que lo pasamos bien», escribió Mónica Godoy, además de etiquetar a un colega.

A las pocas horas de publicar las fotitos, la intérprete recibió más de 13 mil me gusta y decenas de comentarios por parte de sus seguidores, quienes no dudaron en comentarle sobre lo guapa que luce y asegurarle que no ha cambiado nada.

«Te pasas lo hermosa que eres»; «Diosa»; «Como el vino»; «Me acorde cuando en una teleserie le decían ojitos de lucero»; «la más bella de la TV ssshilena»; «Sobran las palabras»; «Eres d otro planeta»; «Cada día más hermosa»; «Eres una poesía»; «Uy que bombón» es parte de lo que le escribieron a Mónica Godoy.

¿Mónica Godoy está en Tinder?

Hace unos días te contamos que la actriz dio una entrevista en CHV donde se refirió a su situación sentimental, esto luego de que confirmara su separación de Nicolás Saavedra durante este año, tras más de 20 años de relación.

En el espacio le consultaron si acaso había usado Tinder, a lo que respondió: «No, llevo poco rato en la soltería y es como no sé… me daría un poco de plancha» comenzó señalando Mónica Godoy, además de agregar entre risas que «tengo amigas actrices que están en Tinder, ojo».