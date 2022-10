Mónica Godoy se confiesa tras su separación: «Llevo poco rato en la soltería»

En mayo pasado es que Mónica Godoy recurrió a sus redes sociales para confirmar un rumor que venía circulando hace varias semanas en el mundo de la farándula. Su separación con el actor Nicolás Saavedra tras más de 20 años de relación.

«Al ver notas de prensa y saber lo que se ha comentado, hemos decidido aclarar y confirmar el rumor, entendiendo la curiosidad e interés de muchos» comenzó escribiendo la actriz en su cuenta de Instagram.

Siguiendo por esta línea, Mónica Godoy agregó: «Después de un largo proceso y de común acuerdo, hace algunos meses decidimos poner fin a nuestra historia como pareja. Tenemos una buena relación, nos queremos mucho».

«Y, lo más importante para nosotros en esta etapa y siempre, es el bienestar de nuestras hijas», junto con agregar que «Ahora comenzaremos a descubrir una nueva forma de hacer familia. Agradecemos el cariño y respeto».

Desde ese momento que Mónica Godoy se ha referido en contadas ocasiones a su separación. Siendo una con Julio César Rodríguez en ‘Pero con Respeto’, quien le consultó si acaso creía en el amor después del amor.

Frente a esto, la intérprete señaló que «Por supuesto, el amor después del amor de todas maneras. Creo en el amor en todas sus versiones».

«Uno no puede depositar tu felicidad en otra persona. Creo todo el rato en el amor después del amor. Depende mucho de la experiencia que uno allá tenido en una relación, si te han dañado o no, que no es mi caso en lo absoluto» continuó Mónica Godoy.

Mónica Godoy se confiesa sobre su soltería

Es en este contexto que recientemente, la actriz participó del espacio de CHV ‘Hablemos sin Enredos’, donde le consultaron si acaso había usado Tinder desde su separación.

«No, llevo poco rato en la soltería y es como no sé… me daría un poco de plancha» comenzó señalando Mónica Godoy según lo consignado por La Cuarta, además de agregar entre risas que «tengo amigas actrices que están en Tinder, ojo».