Daniela Aránguiz sorprende con especial regalo que recibió

Por algunas semanas corrieron fuertes rumores sobre el fin de la relación entre Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia, esto luego de que en varios paneles de farándula se asegurara que la separación de la pareja no tenía vuelta atrás y que el ex futbolista estaba viviendo en casa de su madre.

Al final, esta información terminó por confirmarse unos días atrás, luego de que los pillaran a ambos carreteando de lo lindo en distintos lugares e incluso coqueteando con otras personas. Es más, a la ex chica Mekano se le vio bien cerquita de Luis Mateucci.

Frente a esto, Daniela Aránguiz aseguró que «Soy una mujer libre y tengo todo el derecho a estar conociendo a quien yo quiera. Eso no significa que con todas las personas que salgo esté de novia o algo. Pero te voy a admitir que sí, nos coqueteamos y él me ha invitado a salir. Yo estoy separada, pero jamás le he faltado el respeto a nadie».

Pese a esto, la influencer no ha hablado en extenso sobre el fin de su matrimonio, ni revelado los detalles que los llevaron a separarse. Al contrario, solo ha tenido buenas palabras para el padre de sus retoños y para su cumpleaños le dedicó unas tiernas palabras.

El regalo de Daniela Aránguiz

Es en este contexto que recientemente Daniela Aránguiz sorprendió a sus más de 789 mil seguidores en Instagram, luego de compartir un video con un bello regalo que recibió durante la jornada de este martes. Resulta que le llegó un ramo de rosas, acompañado de un sentido mensaje.

«Decidí amarte para siempre aunque ya no estemos juntos y si tu felicidad es no estar más juntos lo aceptaré aunque me queme por dentro» se puede leer en la tarjeta que mostró la chiquilla. Para acompañar el registro, simplemente escribió: «Me encantan».