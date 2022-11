«Quedé hechizado»: Jhendelyn Núñez saca suspiros con disfraz de Halloween

Este viernes 31 de octubre se celebró Halloween, y como ya es costumbre, muchas famosas se dedicaron a compartir fotitos de los disfraces que eligieron. Y una que no se podía quedar ausente en Jhendelyn Núñez, quien dejó la grande con su elección.

Pues a pesar de que lleva un buen tiempo alejada de la televisión, la modelo sigue teniendo un público fiel que está más que atento a las fotitos que sube día a día. Así queda demostrado en su cuenta de Instagram, donde tiene cerca de dos millones de seguidores.

Y fue en esta misma red social que Jhendelyn Núñez sacó suspiros luego de mostrar varios registros de lo que fue el disfraz que eligió en esta oportunidad. Ya que la chiquilla optó por un un coqueto vestido vudú, acompañado de un sombrero del mismo estilo y maquillaje.

Al poco tiempo de compartir los registros, la ex reina del Festival de Viña, recibió más de 27 mil me gusta y cientos de comentarios de sus seguidores, quienes no dudaron en llenarla de piropos y halagos, asegurando que está cada vez más guapa.

«Preciosa»; «Yo hace rato estoy embrujado»; «Quedé hechizado»; «a UD se le reza?»; «Eres muy estupenda»; «Así igual es guapa eres única jhen»; «Te ves maravillosa con ese disfraz»; «Cosita hermosa»; «Ya me hechizaste»; «Guapísima»; «Wna devuelvete» y «Nivel profesional de belleza» es parte de lo que le escribieron a Jhendelyn Núñez.

El otro disfraz de Jhendelyn Núñez

Eso si, hay que mencionar que este no es el primer traje que la chiquilla se probó antes de la celebración de Halloween, pues en los días anteriores, compartió unas postales posando con un disfraz de catrina como idea para las fiestas.

«Dullllllce o travesura ?????? Ya, cuenten !!! Cuántos a fiestas este fin de semana ? Y de qué van ? 😃 Yo probando disfraces porque tengo una» escribió junto a los registros.