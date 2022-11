Álvaro Gómez y su detención en 2020: «Me hicieron caminar esposado»

Este lunes en la noche, Álvaro Gómez estuvo invitado a Juego Textual, donde se confesó con las panelistas del espacio, sobre todo tipo de temas, pasando por su vida personal, su carrera en el mundo de la actuación y algunos de sus talentos ocultos.

Es en este contexto que no podía quedar ausente su detención en 2020 por conducir sin patente. El actor contó que iba en su moto a trabajar al teatro cuando lo detuvo un carabinero, y justo él la llevaba guardada debajo del asiento, porque se le había caído.

“Me llevaron a la comisaría, me llevaron a constatar daños y ahí me esposaron, y eso fue vergonzoso. Me hicieron caminar esposado y la gente me abrazaba y se tomaba fotos conmigo. Cuando caché que ponerme pesado no iba a funcionar empecé a posar”, relató.

Luego el turno fue de Katty, quien le preguntó al público por el talento oculto de Álvaro Gómez: tallar madera o imitar a José Feliciano. El público votó en un 51% que su talento es imitar al cantautor puertorriqueño, y el actor lo confirmó, revelando que tuvo una banda que hacía covers rockeros de cantantes retro y que preparó el personaje de Feliciano para un programa de imitadores. A continuación, demostró su talento cantando “Cuando pienso en ti”.

Álvaro Gómez en Juego Textual

Durante una sección del espacio de preguntas rápidas, el actor admitió, entre otras cosas, que no borra las fotos de sus parejas, que le gusta más el paddle que el fútbol, que su perrita Kira es uno de sus grandes amores, que está en contra de la pena de muerte, que le gusta más su personaje de Feliciano de “Pacto de sangre” que Robinson de “Las Vega’s”, que le gusta más Daniel Muñoz que Luis Gnecco y que encuentra cómodo usar falda.

Profundizando, el actor habló sobre su perrita Kira, de 7 años, que se ha transformado en su compañera de vida, especialmente ahora que está instalándose para vivir en Chiloé. “Ella ha sido mi paño de lágrimas. Hemos pasado mucho tiempo solos los dos entonces le hablo mucho. Es muy sensible y muy regalona, y cuando me ve se ahoga llorando, entonces hay que contenerla, abrazarla y esperar que se le pase la ansiedad”, explicó Álvaro.

Consultado en torno a su madre, la definió como puro amor, y muy contenedora. “Mi vieja lo es todo. Con el tiempo he comenzado a entender lo que implica una familia, estar cerca y aprovecharla, dejar de perder el tiempo en cuestiones sumamente superficiales”, indicó.