Vanesa Borghi saca suspiros con coqueta postal en bikini

Con más de 1.1 millones de seguidores cuenta Vanesa Borghi en Instagram, desde donde no duda en compartir todo tipo de postales de su día a día, además de sus próximos proyectos laborales e incluso registros de sus vacaciones.

Es en este contexto que hace solo unas horas, la argentina dejó la grande entre su público, luego de subir una coqueta fotito en la que se luce desde una playa en el extranjero, disfrutando de las altas temperaturas que aún tienen en el hemisferio norte.

Junto al registro donde aparece con una camisa blanca mojada y la parte de abajo de un bikini negro, Vanesa Borghi simplemente escribió: «Te pienso…». Lo que en poco tiempo le trajo más de 8 mil me gusta y decenas de mensajes de sus seguidores, quienes de inmediato la llenaron de piropos.

«Que maravilla»; «Que hermosa»; «Linda foto»; «Preciosa»; «Bella mi vanecita»; «Luces hermosa mi amor»; «Te pasaste hermosura»; «No sabía de la existencia de playas con esculturas»; «Una diosa»; «Bella como siempre»; «Eres una mujer en muy bella» y «Pucha que le hizo bien la separación» es parte de lo que le escribieron.

Vanesa Borghi y su ineesperado accidente

No hace mucho te contábamos como Vanesa Borghi reveló sus daños físicos que sufrió luego de participar en un karting; deporte que simula a la Formula 1 con autos mucho más pequeños que los profesionales como también la velocidad que pueden llegar. Esta actividad no tiene mayor complejidad y la pueden realizar diferentes personas que no tengan experiencia.

Los moretones que sufrió la animadora del ex famoso programa de humor «Morandé con Compañía» fueron revelados por ella misma a través de sus historias de Instagram. «De verdad me duele todo el cuerpo, como si me hubiera atropellado un camión. Sí o sí llevar un almohadón», reveló en aquella ocasión.