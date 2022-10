Rodrigo Díaz se disculpa tras frase a Angélica Castro: «Nos despedimos con la despechá»

Pese a que el polémico video de Cristián de la Fuente afecta directamente a Angélica Castro, la comunicadora no se ha mostrado afectada públicamente y continúa con todos sus proyectos laborales. Los cuales la llevaron a protagonizar una particular situación durante los últimos días.

Resulta que este fin de semana, la también actriz participó de una actividad de la Teletón, cruzada de la que ha sido rostro por varios años y donde ocurrió un incómodo momento que sin duda dio que hablar.

Este evento se trató ni más ni menos que de la Zumbatón, donde Angélica Castro estuvo acompañada del bailarín Rodrigo Díaz, quienes se dedicaron a prender al público mientras los hacían bailar. Pero la jornada cerró con la canción ‘Despechá’ de Rosalía, lo que calzó con la incómoda situación que vive la modelo con la infidelidad de Cristián de la Fuente.

Pero la cosa no se quedó ahí, ya que el ex chico Rojo no ayudó para nada a bajar los humos, luego de que lanzara: «Nos despedimos con la ‘DESPECHÁ’… ¡Angélica Castro!». Video que fue publicado por la cuenta Toxicochilensis, y que se viralizó rápidamente en redes sociales.

Rodrigo Díaz se disculpa por frase a Angélica Castro

Es en este contexto que de acuerdo a lo consignado por Publimetro, Rodrigo Díaz a las pocas horas decidió salir a pedir disculpas, pues este no era su objetivo. «Lamento muchísimo que esta cuestión sea noticia. De verdad que no me di cuenta hasta ayer que me llegó la publicación».

Siguiendo por esta línea, afirmó que venían hace un largo tiempo practicando con el éxito de la cantante catalana y que lamentablemente coincidió con la infidelidad de Cristián de la Fuente. Además de señalar que ese momento no tenía mala intención.

«La despechá es un Challenge, una coreografía que hicimos el día de la Teletón con toda la gente que estaba ahí y además una coreografía que grabé con Angélica, que está en mi Instagram, hace un mes, entonces no le vi la mala intención» agregó Rodrigo Díaz, junto con mencionar que tiene una muy buena relación con Angélica Castro.

«Lamento muchísimo estar involucrado en una polémica que no suma en lo absoluto. Entonces, me da mucha tristeza el chascarro del que soy protagonista, no me hubiese gustado ser protagonista de esto, porque no me gusta, pero lo lamento, lo lamento de verdad, no me di cuenta. Ayer estaba super triste por eso. Adoro a la Angélica. Ella y yo sabemos que fue sin mala intención» cerró.