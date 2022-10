Mauricio Pinilla sorprende con misterioso mensaje en redes sociales

No cabe duda que Mauricio Pinilla está pasando por un complejo momento personal, pues el exfutbolista se ha visto en medio de una serie de polémicas que van desde su supuesta relación con Gala Caldirola, hasta las revelaciones de la escort Natthy Chilena.

Hay que recordar que desde que dio a conocer su separación con Gissella Gallardo, comenzaron a correr fuertes rumores de que estaba saliendo con la española, esto luego de que fueran vistos en diferentes locales de la capital.

Pero esto no es todo, pues al poco tiempo, la escort Natthy Chilena comenzó a publicar una serie de registros en los que aparece junto a Mauricio Pinilla. Además de dar a conocer la cifras que le habría pagado por sus encuentros.

«Estábamos todos locos, me dio una pila, hace cuatro meses no consumía. Quedé loca loca y empecé a subir todas las stories, no cachaba ni de mi alma» comenzó señalando. Y agregó: «Me pagó 2 millones 600 (mil) y ayer se cagó con 350 lucas, le habría sacado más plata hasta que le llegaron los mensaje».

Es tras todo esto, que Gissella Gallardo volvió a salir al baile, pues la exesposa de Mauricio Pinilla habría quedado indignada por todas estas polémicas, tanto así que hace poco se viralizó un video en el que se le puede ver rayando el auto del rostro del TVN con la palabra «Puto».

El mensaje de Mauricio Pinilla

Y luego de todas estas polémicas, es que el comunicador sorprendió a sus seguidores luego de publicar un particular mensaje a través de sus historias de Instagram. «El que juega con fuego siempre sale quemado… Ahora sí nos vamos a divertir» escribió.

Se debe mencionar que hasta el momento no se sabe para quién van dirigidas estas palabras, pero muchos ya están teorizando algunos nombres, como algunas de las protagonistas de sus polémicas, o incluso Mauricio Isla.