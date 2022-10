¿Cómo habría reaccionado la hija de Cristián de la Fuente a su polémica?

Sin duda que Cristián de la Fuente ha estado en el centro de la noticia durante los últimos días, esto luego de que saliera a la luz un video donde se le puede ver besando y abrazando de lo más coqueto a una chiquilla desconocida en un restaurante de México.

Es en este contexto que a las pocas horas de que se conociera el registro, el actor conversó con un periodista de Televisa, a quien le señaló que «Es un error de borracho, de tonto. Obviamente tengo vergüenza y pena por el daño causado a mi familia y estoy muy arrepentido. Nada más, esa es la verdad».

Tras esto, Cristián de la Fuente se mantuvo en completo silencio, al igual que su esposa, Angélica Castro, esto en medio de las especulaciones de que la comunicadora no estaría dispuesta a perdonarlo y que incluso ya estaba pensando en un divorcio.

Aunque su silencio terminó durante el lunes, luego de que en el aeropuerto de México, hablara con la prensa y señalara: «Les digo muchas gracias. Agradezco todo lo que ustedes dicen. Para mí las personas con las cuales tengo que pedir perdón es mi familia» junto con agregar que ahora le queda «Enmendar el error, pedir perdón y ser una mejor persona».

¿Qué pasa con la hija de Cristián de la Fuente?

Hay que recordar que a fines de la semana pasada, Cristián de la Fuente viajó de forma express a Chile para participar del cumpleaños de su retoña Laura, quien cumplió 18 años y lo celebró con una gran fiesta.

Pero al parecer, de acuerdo a lo señalado en el programa Zona de Estrellas, la adolescente no estaba nada feliz con el actuar de su papá e incluso no habría querido celebrar con él esta importante fecha.

Según lo consignado por La Cuarta, Laura compartió varios registros en redes sociales de lo que fue su fiesta de cumpleaños, aunque en ninguno de ellos se puede ver que esté Cristián de la Fuente junto a ella.

Pero la cosa no se quedó ahí, pues los panelistas del espacio televisivo también abordaron el complicado estado de ánimo de la adolescente. Y es que según ellos, Laura no habría asistido a clases en toda la semana. Esto, porque la joven no querría recibir ni escuchar ningún tipo de comentario respecto al escándalo familiar que están viviendo.