Pancho Saavedra se confesó sobre la relación con su esposo: «No sé cómo me tuvo tanta paciencia»

La noche de este lunes se emitió el tercer capítulo de Juego Textual, el que tuvo como invitado a Pancho Saavedra, quien no dudó en someterse a las preguntas sin filtro de las panelistas, con relación a su carrera en televisión y su vida personal.

Sin duda que uno de los momentos que más llamó la atención en el espacio, fue cuando Begoña Basauri le consultó sobre su esposo, con quien a principios de este año agrandó la familia, tras la llegada de su retoña Laura.

Es en este contexto que Pancho Saavedra señaló que «Yo no sé cómo el Coke me tuvo tanta paciencia. Cuando yo estaba pololeando con él y me iba a ver a mi familia a Curicó, nos quedábamos en un hotel porque mi papá no sabía que yo era gay».

Según contó, su papá solo se enteró de la verdad un día en que, tras la publicación del primer libro de “Lugares que hablan”, fue a una firma de libros en Curicó y vio a Coke esperándolo en el auto. “Le dije que era mi amigo. Y el Coke me dijo: ‘No te voy a permitir que me traigas más a escondidas a Curicó porque no me lo merezco. O te pones los pantalones y hablas con tu viejo o se termina esta relación’”, recordó Pancho.

Ese mismo día fue a hablar con su papá y le dijo “Papá, soy gay y me caso. Si te va a dar un ataque que te dé altiro”. Al respecto, la reacción de su padre fue algo sorprendente. “Mi papá me dijo: ‘¿Alguien abusó de ti?’. Que es algo muy propio de esa generación”, recordó Pancho.

Pancho Saavedra y su retoña Laura

Sobre su actual rol de padre, el animador destacó que ha tenido que aprender de repente, y que ha sido toda una experiencia. “Siento que hoy a sus 8 meses la Laura es una niña feliz, risueña, que está estimulada por sus papás”, dijo sobre su hija.

Consultado por María Jimena sobre la importancia de la presión social de criar a su hija en una familia homoparental, Pancho manifestó que ya no es tema para él. «Tú desde chicos les tienes que entregar seguridad y herramientas y juntarte con familias y luchar con esas familias para que el entorno de tus hijos no sea un entorno que discrimine».

Junto con lo que Pancho Saavedra agregó: «Por ejemplo, hay colegios que ya tengo absolutamente descartados. Al final tienes que encontrar a tus pares y decir: de esta forma lo vamos a hacer. Nosotros como papás vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que ella no tenga que sufrir discriminación», explicó.

A propósito del estreno este domingo de su nuevo programa en Canal 13, “Todo por ti”, Cecilia Bolocco le preguntó vía video a Pancho qué ha significado para su madre convertirse en abuela, considerando que ella está al cuidado de su abuela, que sufre de alzheimer.

“Es una abuela chocha, cada vez que puede viaja, se queda dos o tres días. Me da miedo perder a mi mamá porque su vida se la está dedicando a cuidar a su madre y a todos los demás pero no a ella”, dijo el animador.