Michelle Carvalho se confiesa sobre el estado de su salud mental

No cabe duda que Michelle Carvalho es más que activa en Instagram, donde tiene más de 1.2 millones de seguidores, con quienes siempre es más que honesta sobre lo que ocurre con su vida, dando detalles de lo que está pasando actualmente.

Es de esta forma que hace unos días se refirió al fin de la relación con su expareja, afirmando que no lo estaba pasando muy bien, a raíz de la mala onda que tenía con la familia de su antiguo amorcito.

Por lo mismo que ahora, Michelle Carvalho está completamente enfocada en mejorar su salud tanto física como mental. Así que en una ronda de preguntas y respuestas con sus seguidores en Instagram, la brasileña se refirió a lo que está haciendo para trabajar en ello.

Resulta que uno de los usuarios le consultó «¿Cómo va tu sanación emocional? Cariños!». Frente a esto, la chiquilla afirmó que «la psiquiatra me diagnosticó ‘depresión reactiva'». Siguiendo por esta línea, indicó: «Así que estoy haciendo terapia, tomando antidepresivos y con psicóloga».

Por otra parte, la ex chica reality mostró que le estaban poniendo una inyección, por lo que levantó la curiosidad de una persona, quien le consultó para qué era.

«¿Qué te inyectas?», le preguntó su fan, a lo que Michelle Carvalho respondió que «corticoides. Para ver si frena un poco la alergia y baja las manchas rojas porque se duplicaron». Junto con lo que indicó que las manchas se habían producido por los altos niveles de estrés que está pasando.

Michelle Carvalho y la relación con la familia de su ex

Hace un tiempo, la chiquilla se dio una entrevista sobre la mala relación con la familia de su ex, la que comenzó luego de que le pidieran pololeo. Su cuñada se habría indignado, agrediéndola a ella y a su pololo. «La mamá tomó partido por su hija, a pesar de saber que estaba equivocada. A partir de ese día mi ex suegra empezó un acoso, a cultivar un odio gratuito, me transformó en su enemiga sin motivos».

«Mi ex suegra con su hermana, hicieron un plan e inventaron que yo maté un hombre y que le robé toda su plata y que iba a hacer lo mismo con su hijo, siendo que él literal no tenía ni un peso. Yo en ese momento debí haber hecho una denuncia, pero me quedé callada» recordó Michelle Carvalho.

Posteriormente, la ex chica reality se refirió a un violento incidente que ocurrió con la hermana. «Mi ex cuñada inventa una historia de que su mascota estaba muy enferma y tenía que ir a la veterinaria (lugar donde trabajaba). Cuando llegamos allá, el 8 de junio del 2021, ella me vio y se volvió loca, me comenzó a insultar de mar…».