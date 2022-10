Luciano Pereyra: «Soy un bendecido, porque desde el escenario puedo ver otro espectáculo»

La semana pasada nuestra querida Sita Evelyn viajó hasta Argentina con una especial misión. Conversar en exclusiva, ni más ni menos que con Luciano Pereyra directamente desde su camarín, para conversar de todo, a solo unos días de su show en Chilito.

Para comenzar, la reina Guachaca le consultó sobre el récord de conciertos que tiene en la capital che, con 20 presentaciones. «Volver a presentar un disco y en un lugar tan emblemático como es el Luna Park con una historia de música y formar parte de esta historia, con 20 conciertos en esta casa, es muy emocionante, después de todo los que no tocó vivir en la pandemia, volver a los aforos completos, repletos encima, sin mascarilla, eso es fundamental».

«Yo agradezco a Dios todos los días, la posibilidad que me da poder disfrutar de mi carrera y todo lo que me toca vivir el día de hoy. Porque no todos los días uno tiene la posibilidad de estar en este camarín, de poder trabajar en lo que a uno le gusta y encima compartirlo con tanta gente. Disfruto mucho de lo que me toca vivir y de lo que más me gusta hacer, que es subir al escenario y poder cantar» continuó Luciano Pereyra.

El nuevo disco de Luciano Pereyra

Tras esto, Evelyn siguió con la historia de su nuevo disco. Trabajo que se desarrolló de una forma especial, pues se desarrolló en la pandemia y si eso se refleja en el trabajo. Momento en el que le mencionó la importancia de esta época y el tiempo que estuvo en coma unos años atrás, considerándolo un sobreviviente.

«Todos somos sobrevivientes» señaló Luciano Pereyra. «Momentos tan marcados, como un episodio de salud, o lo que nos ha tocado vivir en la pandemia. Uno tiene la posibilidad de celebrarlo con la música y eso es maravilloso. Para mí la música fue un canal fantástico de poder desahogar lo que uno siente, de no sentirse solo».

Siguiendo por esta línea, afirmó que «la radio, fantástico el trabajo que hizo en acompañar a tanta gente. Pero el hecho de poder hacer un disco, antes, durante y al final de una pandemia que para mí es histórico. Somos sobrevivientes a una pandemia, poder vivir esto, poder contarlo. Tener la posibilidad de presentar un disco que fue creado antes, durante y después, para mí es un disco muy especial».

El regreso de los shows en vivo

Ya pasando a sus presentaciones en vivo, nuestra locutora le recordó que en sus conciertos siempre tiene un gran feedback con el público, es más le comentó que casi tiene un «ojo clínico» para reconocer a las personas que tienen una historia personal y les habla directamente. Incluso le preguntó por las anécdotas de pedidas de matrimonio.

«Ah, no, no, no, matrimonios, se han celebrado matrimonios, divorcios también, despedidas de soltera en los conciertos. Y también muchos cumpleaños, hace poco vino una señora con 95 años y vino con su hija y con su nieta. Yo no lo podía creer, que esas generaciones te den ese regalo, porque la gente viene a los conciertos, pero yo soy un bendecido, porque desde el escenario puedo ver otro espectáculo».

El fan club de Luciano Pereyra en Chile

Pero la cosa no se quedó ahí, ya que la Sita Evelyn le llevó un querido regalo para Luciano Pereyra, pues le contó que parte de su fan club en Chile llegó hasta el Luna Park para verlo en vivo y una chiquilla le había mandado un video. Aunque el cantante ya sabía e incluso le adelantó que fue a celebrar su cumpleaños.

Al ver el video y mandarle un saludo a la afortunada, mencionó que «quiero destacar a los clubes de fans, en especial al chileno, porque han sido los culpables de cada momento mágico y maravilloso en tierra chilena. Porque me han recibido con mucho cariño, con mucho amor, te miman. Son los responsables que yo haya cantado por primera vez en el festival de viña. Ellos lo pidieron y estuvieron todo el tiempo en redes sociales. Pero para mí eso no es lo más importante, sino que el trabajo social que hacen».

Sobre el cariño con las fans, Luciano Pereyra mencionó que «está buenísimo tener un contacto directo en redes sociales, porque ahora tienes un contacto más fluido, haces un live y estás conversando, estás en contacto todo el tiempo, porque me gusta saber un poco más de la gente que viene a escucharte. En definitiva me terminé haciendo fanático de mis fans, porque los descubrí más y eso me encanta. Soy el presidente del club de fans, de mis fans».