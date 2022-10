Naya Fácil confiesa que se va de Chile: «Me va a cambiar la vida»

Los últimos días, Naya Fácil se ha visto en el centro de la noticia, esto luego de que anunciara con bombos y platillos que va a rifar su departamento en Santiago Centro, además de un auto 0 KM y una moto con todos los accesorios.

En su momento, la chiquilla reveló que los motivos para hacer este sorteo es que no ocupa el inmueble, además que no tenía interés en arrendarlo. Es más, recientemente apareció en un reportaje de Meganoticias, donde aseguró que incluso se asesoró con abogados.

Pero ahora Naya Fácil dejó la grande, luego de contar en sus redes sociales que tomó una radical decisión con relación a su vida, la que comenzará a principios del próximo año.

La radical decisión de Naya Fácil

Resulta que por medio de sus historias de Instagram, la influencer comenzó señalando: «Oye chiquillos les quiero contar algo…»

Siguiendo por esta línea, Naya Fácil agregó: «Igual estoy media nerviosa, porque es algo muy personal mío, un proyecto que me va a cambiar la vida», además de mencionar que «hace tres meses conocí a un español en persona; nos hemos juntado y tenemos buena relación».

Pero esto no es todo, ya que su nuevo amorcito incluso ya «conoce a mi hermana, mi casa y toda mi vida», lo que para ella significa que «nos llevamos demasiado bien». Razón por la que no tiene interés en presentarlo en sus redes sociales.

Tras esto, es que Naya Fácil se mandó la gran noticia. «Quiero cambiar un poco mi vida, cambiar mi pasado, y me he proyectado demasiado con él», revelando que «me voy a ir a vivir fuera de Chile el otro año, me voy a España». Dejando en Chile a su hermana para que se encargue de los trámites pendientes.

«Estoy muy nerviosa porque voy a cambiar totalmente mi vida» y señaló: «No aguantaba más, necesitaba contárselo». Pero esto no es todo, ya que la chiquilla tanteó que su partida podría ser «para siempre».

Para cerrar, comentó que «jamás me había sentido así», por lo mismo que «El otro año le digo adiós a Chile y comenzar mi nueva vida, olvidando el pasado».