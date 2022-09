¿Volvió con el Huasito? Thati Lira confiesa su estado sentimental

Las últimas semanas Thati Lira ha estado en el centro de la noticia a partir de su comentado quiebre y posible reconciliación con Mauricio Isla, luego de que se revelara que los tortolitos habían dejado de seguirse en redes sociales y borraron todas su fotos juntos.

Pero cuando todos pensaron que ya había quedado atrás su comentado romance, Raquel Argandoña dejó la grande al comentar en Zona de Estrellas que para el cumpleaños de la brasileña los había visto nuevamente más que acaramelados.

«Les importó nada que los conocidos que estaban ahí los vieran, demostraron su amor. Incluso, andaban vestidos casi iguales, con esas tonalidades color pastel» afirmó la Quintrala sobre el supuesto encuentro que tuvieron Mauricio Isla y Thati Lira.

Es en este contexto que posteriormente la bailarina conversó con Publimetro donde habló en extenso de su relación con el futbolista, confirmando que se habían encontrado. «Nos llevamos muy bien, estamos bien, yo adoro a Mauri y él a mí, nos llevamos increíble. Lo pasamos muy bien juntos… No hay nombres, nos respetamos demasiado, nos gustamos demasiado».

Thati Lira se confiesa sobre su vida amorosa

Y ahora Thati Lira estuvo invitada al programa Más Vivi que Nunca, donde habló de su emprendimiento ‘Date Me’, en el que hace la labor de coach para ayudar a las mujeres a empoderarse. Es en este momento en el que sorprendió al revelar detalles de su vida amorosa.

«Lo que más se habla es de relaciones de pareja principalmente, de cómo lidiar con separaciones, de cosas que están pasando en pareja. Yo al principio me reía porque decía yo me separé de mi primer marido como cuatro veces, pero lo intenté» comenzó señalando Thati Lira.

Es en este contexto que Vivi Kreutzberger no dudó en preguntarle «¿Y hoy día tienes pareja?», con relación a los recientes rumores de que había retomado su relación con Mauricio Isla.

Frente a esto, Thati Lira no dudó en señalar que «Hoy día no, no tengo pareja, pero aprendí muchas cosas de las relaciones que tuve durante la vida, fueron pocas, pero importantes. Y de eso me preguntan».