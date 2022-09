Así reaccionó Thati Lira a comparación con Gala Caldirola: «Satisfecha con quien soy»

Unos días atrás te contamos que Thati Lira celebró con tuti sus 40 años, tanto así que incluso se lució estrenando un radical cambio de look, dejando atrás su cabellera oscura y larga, optando por un corte arriba del hombro, que acompañó de un castaño claro.

Obviamente que la brasileña quedó más feliz y se ha dedicado a compartir varios registros en los que muestra su nuevo estilo. Pero recientemente no dudó en responder con todo a un artículo en el que la comparan con Gala Caldirola.

Resulta que a través de sus historias de Instagram, Thati Lira publicó el pantallazo de un portal en el que hablan de su cambio de look, pero el titular da a entender que se parece a la española, quien fue la esposa de su ex pololo, Mauricio Isla.

Por lo mismo que para acompañar el registro, la chiquilla comenzó escribiendo: «Seguimos aprendiendo un total de: ¿nada? Gala es hermosa, no tendría problema alguno en parecerme con ella». Según lo consignado por FMDOS, Thati Lira agregó que «Pero crees realmente que ando buscando parecerme a alguien? Ni siquiera a Marilyn Monroe».

«Porque soy leonina, extremadamente satisfecha con quien soy por fuera. Y trabajando full por dentro. Querida, sé que tienes que hacer tu trabajo, pero no fomente ese tipo de cosas entre nosotras mujeres. Ya pasamos por tantas injusticias, tantas tonteras» continuó.

«(…) Cabello corto es tendencia, y cambio de look hace parte de la vida cotidiana» cerró su historia en Instagram la ex participante de Bailando por un Sueño.

Thati Lira y el amor

Tiempo atrás, Thati Lira estuvo invitada al programa Más Vivi que Nunca, donde habló de su emprendimiento ‘Date Me’, en el que hace la labor de coach para ayudar a las mujeres a empoderarse. Es en este momento en el que sorprendió al revelar detalles de su vida amorosa.

«Lo que más se habla es de relaciones de pareja principalmente, de cómo lidiar con separaciones, de cosas que están pasando en pareja. Yo al principio me reía porque decía yo me separé de mi primer marido como cuatro veces, pero lo intenté» comenzó señalando Thati Lira.

Es en este contexto que Vivi Kreutzberger no dudó en preguntarle «¿Y hoy día tienes pareja?», con relación a los recientes rumores de que había retomado su relación con Mauricio Isla.

Frente a esto, Thati Lira no dudó en señalar que «Hoy día no, no tengo pareja, pero aprendí muchas cosas de las relaciones que tuve durante la vida, fueron pocas, pero importantes. Y de eso me preguntan».