Tía Yoli se manda particular predicción: «A veces hablo cosas de terror»

En varias ocasiones te hemos contado que la Tía Yoli hace regularmente transmisiones en vivo a través de sus redes sociales, donde lee el tarot, además de mandarse algunas predicciones sobre lo que se vendría en nuestro país y el resto del mundo en los próximos meses.

Tanto así, que solo algunas semanas atrás, la tarotista aseguró que «En Rusia… va a haber días negros y eso lo va a perjudicar a Chile en la parte económica. Y eso no va a ser culpa del Estado, porque todo lo que se trae llega desde los barcos a Chile».

Por lo mismo que en esta ocasión, la Tía Yoli nuevamente generó sorpresa al hacer unos particulares vaticinios de los próximos meses, con relación a las temperaturas e incluso con la actualidad.

Tía Yoli y su predicción de los próximos meses

Para comenzar, Yolanda Sultana advirtió que «yo a veces hablo cosas de terror, pero suceden en la vida», de acuerdo a lo consignado por el diario La Cuarta.

Siguiendo por esta línea, aseguró que «yo vengo del planeta Sol, porque las mujeres de Leo somos del Sol, pero ahora al sol yo no lo quiero, porque entre finales de noviembre y empezando diciembre, van a venir como lenguas dirigidas a la Tierra y eso puede producir graves problemas. ¿En qué sentido? La tierra está suelta en Chile».

«El agua es lo más grande del mundo, pero al planeta Sol hay que tenerle miedo. Tomemos precaución y conservemos agua, porque este año va a ser un año de calor», continuó la Tía Yoli con su predicción.

Tras esto, la tarotista se mandó una cuestionada reflexión con relación a la actualidad nacional. «Todo lo que yo he dicho se ha ido cumpliendo, pero les voy a decir algo. Estos días van a ser bien sagrados. No corras. Vamos a la playa, vamos a disfrutar, pero mucho de lo que está pasando en Chile se debe a los extranjeros. Son muy agresivos. Cinco años atrás no se conocía lo que se está viendo».