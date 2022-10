Afirman que Diana Bolocco dejaría Mega tras llegada de Karen Doggenweiler

Sin duda que la llegada a Mega de Karen Doggenweiler dejó la grande en el mundo de la televisión, pues la animadora abandonó TVN tras más de 30 años. Y aunque fue recibida con los brazos abiertos en el canal, al parecer no todos los rostros estarían muy felices.

Así es como lo reveló Sergio Rojas en la última edición de Me Late, donde señaló que Diana Bolocco ya tendría lista su salida de la señal privada y volver a Canal 13. Es más, el periodista dio a conocer los motivos por los que tomó esta decisión.

«La persona que se va del canal, se va muy dolida, pues se habría sentido traicionada y ninguneada. Se ha sentido poco valorada en su canal», comenzó relatando el panelista del programa de farándula.

Tras esto, mencionó el nombre de Karen Doggenweiler, quien sin pensarlo, sería la figura que aceleró la salida de la menor del clan Bolocco. «Diana no ha querido comentar nada, su círculo señala que se vienen cosas, pero tiene contrato vigente».

«La bienvenida extrema a Karen Doggenweiler fue una cachetada para Diana Bolocco… Diana estaría molesta por el gran bombo que se le dio a la llegada de Karen, además Mega desmintió la existencia de otros proyectos para ella» continuó Rojas.

Para cerrar, el polémico panelista mencionó que la animadora «estaría lista en Canal 13», y que «se va con una desazón porque siente que no se le despidió como merecía».

Diana Bolocco y su estadía en Mega

Hay que mencionar que los rumores de la salida de Diana Bolocco de Mega vienen corriendo desde que decidió no volver a la animación del Mucho Gusto tras el fin de su estelar. Pero al poco tiempo volvió de emergencia, debido al viaje de José Antonio Neme a Inglaterra.

En este contexto, comentó que «Cada vez que me necesiten, voy a estar ahí. Cuando una es parte de un canal, tiene que estar disponible. En Canal 13 hice muchas veces lo de reemplazar en el matinal y otros programas. Es parte de la vida y la TV. Me pone contenta que me hayan considerado».