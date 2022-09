Diana Bolocco cuenta por qué vuelve a Mucho Gusto

Hace unas semanas les contamos que Diana Bolocco dejó la animación del Mucho Gusto. Esto luego de que terminara con la grabación de su estelar El Retador y decidiera no volver al espacio matinal de Mega.

Es por lo mismo que tras una serie de rumores, al final se confirmó que José Antonio Neme y Karla Constant se convertirían en los animadores oficiales del programa, siendo la segunda quien llegó solo a reemplazar a su colega en un principio.

Pero para sorpresa de varios, y luego de una serie de especulaciones que Diana Bolocco podría dejar Mega para unirse a Canal 13, la periodista vuelve a la animación del Mucho Gusto, pero por una razón muy especial.

Diana Bolocco y su regreso al matinal

En conversación con Las Últimas Noticias, la menor del clan Bolocco explicó que en efecto estará de regreso en el matinal, aunque solo por un corto tiempo.

La cosa es que Diana Bolocco se integrará al Mucho Gusto a partir de este lunes 12 de septiembre como reemplazo de José Antonio Neme, quien voló hasta Londres, Inglaterra, con el fin de cubrir la muerte de la Reina Isabel II.

«Es por un tiempo acotado, para reemplazar a José Antonio (Neme). Yo sigo siendo parte del canal, estoy dedicada a proyectos de entretención, pero eso no implica que no pueda ir a mi casa, que la siento así» comenzó señalando la animadora.

Siguiendo por esta línea, afirmó que en realidad «siento que va a ser como el primer día de clases en el colegio, después de las vacaciones».

«Yo vuelvo por una coyuntura específica. Se iba a quedar la Karla sola y es un programa de cinco horas. Feliz de acompañarla y volver a un equipo que conozco tan bien y que valoro muchísimo» continuó Diana Bolocco.

Para cerrar, afirmó que «Cada vez que me necesiten, voy a estar ahí. Cuando una es parte de un canal, tiene que estar disponible. En Canal 13 hice muchas veces lo de reemplazar en el matinal y otros programas. Es parte de la vida y la TV. Me pone contenta que me hayan considerado».