Perla Ilich saca aplausos con nuevo cambio de look

Más de 744 mil seguidores tiene Perla Ilich en su cuenta de Instagram, por lo mismo que siempre está compartiendo todo tipo de registros sobre sus próximos proyectos personales, además de los momentos que vive día a día con su familia.

Pero recientemente la chiquilla dejó la grande, luego de publicar a través de redes sociales una serie de registros en los que muestra el nuevo cambio de look al que se sometió por estos días y que sin duda la llenó de piropos.

Resulta que la chiquilla dejó de lado su cabellera oscura y decidió optar por una intensificación de su balayage, por lo que ahora se le ve mucho más rubia que lo habitual.

Para comenzar, Perla Ilich compartió un registro en el que se le puede ver en medio del proceso del tinturado, donde escribió: «ya van a ver mi cambio». Mientras que al poco rato publicó el video donde luce cómo es que luce ahora. «Así quedé!! El mejor. Gracias 🤩 eres el @mejor @mauriciomoris_estilista».

Al poco tiempo de subir la publicación, recibió cerca de dos mil me gusta y decenas de comentarios de sus seguidores, los que no dudaron en piropearla por lo bien que le quedó su nuevo look.

«Quedo hermoso tu pelo gitana»; «Hermoooosoooo»; «te quedó bellísimo»; «Te quedó hermoso se ve tan natural»; «Maravilloso lo amé»; «Que lindo!!»; «es maravilloso, te dejo espectacular»; «Perlita que te hicistes en tu pelito, te quedó de miedo» y «Que lindo el color» es parte de lo que le escribieron a Perla Ilich.

Perla Ilich se defiende de un grosero comentario

Hace un tiempo te contamos que la ex chica reality recurrió a sus redes sociales para exponer a un sujeto que le había estado enviando crueles mensajes, burlándose de su figura y dedicándole feas palabras.

«Funo a esta persona que no ha dejado de insultarme, si se le puede llamar hombre. Qué pena que existan seres humanos, así como tú, olvidando que vienes de una mujer, que tienes una madre, quizás hermanas» comenzó señalando.

Siguiendo por esta línea, agregó que «no ha dejado de insultarme con cosas muy feas e hirientes» y aprovechó de dedicarle unas cuantas palabras: «No tienes felicidad, solo eres alguien infeliz, insultas a una mujer que ni siquiera conoces».