Perla Ilich y su pelea con Daniela Aránguiz: «Nunca tan ca…»

Sin duda que Perla Ilich y Daniela Aránguiz protagonizaron la mayor polémica de la última temporada de El Discípulo del Chef, ya que las chiquillas discutieron hasta los gritos en varias ocasiones, llegando a las lágrimas y que terminó con la gitana renunciando al espacio.

Es en este contexto que durante su entrevista en Síganme los Buenos, la ex chica reality dio a conocer más detalles de lo que fueron los encontrones con la esposa del Mago Valdivia y cómo es que se enfrentó con ella.

Perla Ilich contra Daniela Aránguiz

«Cuando a mi me llamaron de El Discípulo del Chef, yo era la mujer más feliz del mundo» comenzó señalando Perla Ilich sobre su paso por el programa de cocina que está pronto a estrenar su cuarta temporada.

Siguiendo por esta línea, agregó que «cuando entré, todo maravilloso. El equipo del Discípulo es un equipo maravilloso. Hasta que pasó lo que pasó, que no voy a nombrar el nombre de esta persona, pero todos saben obviamente quién es».

Pese a no nombrar a la influencer, Perla Ilich continuó señalando «Entendí que yo no soy una mujer perfecta, soy una mujer llena de errores, que trata de mejorarlos. Pero nunca tan caga como esa persona, nunca, de la cabeza. Jamás».

«Me trató muy mal (…) Dijo muchas cosas de mi, habló de mi vida personal, incluso cuando yo jamás hablé de la de ella. Nunca, a excepción de lo que le dije a ella en su cara» afirmó sobre sus desencuentros.

Pese a esto, Perla Ilich aclaró que «esta fue una pelea de ambas. Yo no voy a decir ‘yo fui la víctima, me puse a llorar’. Aquí hubo de la parte de ella de la parte mía, palabras feas».

«Pero yo no he nombrado jamás a hijos, nunca y jamás en la vida. Yo tengo un respeto y un código con eso, de nombrar a los hijos, de nombrar a la familia (…) Si yo tengo un tema, te lo digo a ti, pero no voy a hablar de tu familia o de tu plata» cerró.