Michelle Carvalho revela el acoso que sufrió de la familia de su ex: «Me tira un perro»

Hace unos días te contamos que Michelle Carvalho dio a conocer a través de su cuenta de Instagram que había terminado su relación con Roberto Dalli. Afirmando que «El que más me debería haber cuidado, protegido y amado fue quien más más me hizo daño».

Obviamente que sus seguidores quedaron más que metidos por el quiebre de la brasileña. Por lo mismo que durante una transmisión en vivo, dio algunos detalles del quiebre, acusando que la familia de su ex inventó feos rumores en su contra.

De acuerdo al relato de Michelle Carvalho, mientras estaban de vacaciones. Dalli recibió un mensaje por parte de una tía, quien le pedía que tuviera cuidado con ella.

«Faltaban 20 días para que regresáramos a Chile y ella estaba implantando el bichito de la desconfianza. Le dije llama y pregunta porque ahora el tema es conmigo. Ahí llama y ahí la tía dice ‘¿Yo estaba hablando con una vecina y ella contó que la Michelle mató a un hombre. Asesinó un hombre y quedamos así como ¿qué?. De la familia tal que es de un ex que yo tuve hace un par de años, que fue un novio chileno que yo tuve como tres años y la relación no se hizo pública» relató.

Siguiendo por esta línea, aseguró que «Ella dijo ‘sí, mató a ese hombre de la familia tal y le robó toda su fortuna’. Nosotros sabíamos de quién estaba hablando y obviamente ese hombre está vivo. (…) El le dijo ‘tía, eres muy cahuinera, porque no sabes. Primero, Michelle no mató a nadie, segundo ese hombre está vivo y tercero, son amigos'».

Michelle Carvalho y los malos ratos con la familia de su ex

Y ahora, Michelle Carvalho conversó con AR13, donde contó más detalles de los acosos y agresiones que habría sufrido por parte de la familia de su ex. Según la modelo, el 2 de febrero del 2021, el chiquillo le pidió pololeo, momento en el que la relación con ellos estaba bastante bien, pero todo cambió de un día para otro.

Resulta que al día siguiente de la petición, su cuñada se habría indignado, agrediéndola a ella y a su pololo. «La mamá tomó partido por su hija, a pesar de saber que estaba equivocada. A partir de ese día mi ex suegra empezó un acoso, a cultivar un odio gratuito, me transformó en su enemiga sin motivos».

«Mi ex suegra con su hermana, hicieron un plan e inventaron que yo maté un hombre y que le robé toda su plata y que iba a hacer lo mismo con su hijo, siendo que él literal no tenía ni un peso. Yo en ese momento debí haber hecho una denuncia, pero me quedé callada» recordó Michelle Carvalho.

Posteriormente, la ex chica reality se refirió a un violento incidente que ocurrió con la hermana. «Mi ex cuñada inventa una historia de que su mascota estaba muy enferma y tenía que ir a la veterinaria (lugar donde trabajaba). Cuando llegamos allá, el 8 de junio del 2021, ella me vio y se volvió loca, me comenzó a insultar de mar…».

Junto con esto, afirmó que la mujer «sale corriendo, me agrede, me pega una patada, me tira del pelo, obviamente le pegue una cachetada y en ese momento me tira un perro para que me atacara».

Para cerrar, aseguró que «Gracias a Dios el perro no reaccionó, pero ella como veterinaria lo expuso, en ese momento empieza a gritar que me va a matar y que traería a otro perro que me comería la cara».