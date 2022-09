«Un partido cobarde»: Paty Maldonado renuncia al Partido Republicano

El polémico combo del diputado Gonzalo de la Carrera a su colega Alexis Sepúlveda sigue dejando coletazos en todos los ámbitos. Pues ahora Paty Maldonado salió al baile, luego de que arremetiera con todo en contra del Partido Republicano, quienes expulsaron de su bancada al parlamentario.

Resulta que a través de un video que publicó en su canal de YouTube, la ex panelista de Mucho Gusto en extenso al tema, afirmando que no está interesada en defender a de la Carrera, pero de todas formas aseguró que desde el Estallido Social han ocurrido «hechos de gravedad impresionante y de extrema violencia» que se olvidaron rápido.

Pero sin duda, el momento que más llamó la atención de Paty Maldonado es cuando dio a conocer que para las pasadas elecciones presidenciales había firmado para pertenecer al Partido Republicano. Aunque ahora aseguró que tomó la decisión de renunciar.

«Consideré que José Antonio Kast era muy buen candidato, pero quiero decir en este instante que el Partido Republicano no me representa en lo más mínimo. No quiero pertenecer a un partido cobarde, que tira el poto para las moras y deja solo a su gente» señaló.

Paty Maldonado contra el Partido Republicano

«El primer desencuentro que tuve fue cuando a Kaiser lo dejaron solo… Los comunistas cometen muchos errores, pero tienen algo, que son unidos. Pueden pelear internamente, como en toda familia, se deben sacar los ojos, pero al resto andan todos juntos» continuó Paty Maldonado.

Siguiendo por esta línea, la cantante señaló que «Quiero decir que ya no pertenezco al partido y voy a mandar una carta ahora y en estos momentos no tengo ningún partido en Chile que a mí me represente como corresponde».

«Me gusta ir de frente, me gusta mirar a la gente a los ojos y hacerme responsable de las cosas que digo y hago. Voy a repetir para que no quede en duda: no estoy defendiendo al señor De La Carrera, un combo más un combo menos, me da lo mismo, pero todas las cosas que están pasando en nuestros país tienen un millón de veces más importancia que un aletazo» cerró.