Gissella Gallardo afirmar que Mauricio Pinilla y Gala Caldirola están juntos

Hace varias semanas vienen corriendo rumores de que Mauricio Pinilla y Gala Caldirola están en una relación, esto luego de que en futbolista confirmara su separación con Gissella Gallardo, tras un matrimonio que se vio envuelto en una serie de polémicas.

Desde ese momento que se han dado a conocer varias oportunidades en la que los supuestos tortolitos han sido vistos juntitos, mientras que ambos se han dedicado a desmentir los rumores. Siendo uno de estos que el rostro de TVN le ayudaría con dinero a la española.

Y uno de los últimos cahuines que aparecieron, es que Mauricio Pinilla y Gala Caldirola pasaron juntos las Fiestas Patrias. Esto luego de que el portal Infama, se fuera de tarro en una sesión de preguntas y respuestas a través de Instagram.

«Les explicaré el modo operandi que usan para disimular. Hace un tiempo a Gala se le ha visto muy cercana a la esposa de Nico Peric, muy amigo de Pinilla» comenzaron señalando en sus historias.

Siguiendo por esta línea, agregaron que «Gala andaba en Vilches, región del Maule, en la casa de Peric. Y Pinilla andaba igual allá en la casa del papá, que queda como a 20 minutos de la casa de Peric».

«Gala sube historias para que crean que está con su nueva amiga, pero la realidad que es solo pantalla, porque realmente está con Pinilla allá. Peric y compañía ayudan a esta pareja a pasar piola» cerraron.

Gissella Gallardo y el romance de Pinilla con Gala Caldirola

Es en este contexto que en Zona de Estrellas conversaron en exclusiva con Gissella Gallardo para hablar de esta situación. Instancia en la que Cecilia Gutiérrez le consultó: «¿Tú sabes si es verdad que Mauricio anda con Gala y pasaron el 18 juntos?».

Pero lo que más llamó la atención es la respuesta que se mandó la exesposa del futbolista, quien no dudó en lanzar: «Es verdad. Todo el mundo sabe que Mauricio y Gala están juntos».

Aunque esto no es todo, ya que Gissella incluso contó la peculiar forma en la que se habría enterado del romance entre ambos. «[Gala] Me mandó a decir que está con Mauricio Pinilla. Me llamó una amiga de ella, mandada por Gala, para contarme que está con Mauricio».