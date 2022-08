¿Volvieron? Rumores aseguran que Mauricio Isla y Thati Lira se reencontraron

Solo unas semanas atrás que se dio a conocer que Mauricio Isla y Thati Lira terminaron su relación. En varios paneles de farándula mencionaron los rumores sobre los motivos del quiebre, siendo el principal de estos los celos de la brasileña.

A pesar de que ninguno quiso hablar del fin de su romance, quedó más que claro luego de que borraran todas las fotografías que tenían juntos en sus respectivas cuentas de Instagram. Aunque cercanos a la pareja mencionaron que estaban «evaluando si se pueden solucionar los desacuerdos que tienen que ver con la organización del día a día».

¿Se reencontraron Mauricio Isla y Thati Lira?

A raíz de la polémica que generó su quiebre, en Zona de Estrellas se habló sobre Mauricio Isla y Thati Lira, donde sorprendieron al afirmar que parece que todavía existiría una pequeña llamita entre los tortolitos.

Todo comenzó, luego de que Raquel Argandoña saliera a contar nuevos detalles de lo que ocurre entre ambos, señalando que hace días atrás habrían vivido un remember.

«El jueves pasado Thati Lira cumplió 40 años y lo celebró en el Bar Alonso. Después un grupo se fueron a Amanda y adivinen quién estaba ahí…» comenzó relatando La Quintrala, de acuerdo a lo consignado por La Cuarta.

Junto con esto, Raquel Argandoña agregó que «todos decían que Thati Lira había peleado con Mauricio Isla. No es así».

Pero la cosa no quedó ahí, ya que la Raca señaló «Adivinen, ¿Quién la estaba esperando en el vip?. Mauricio Isla» y también contó que estuvieron muy cariñosos «toda la noche».

Asimismo, Argandoña comentó «Les importó nada que los conocidos que estaban ahí los vieran, demostraron su amor. Incluso, andaban vestidos casi iguales, con esas tonalidades color pastel».

Cerrando el tema, la panelista del espacio de Zona Latina indicó que «Yo creo que volvieron, a menos que haya sido un touch and go que no creo».