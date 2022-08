María Luisa Godoy agradece el cariño tras contar diagnóstico de su bebé

La noche del domingo recién pasado, María Luisa Godoy estuvo invitada a De tú a tú, donde conversó de todo con Martín Cárcamo, incluido su actual embarazo, tema que se robó todas las portadas con una especial confesión.

Resulta que la animadora de 42 años, dio a conocer que su quinto hijo tiene síndrome de Down, el que se detectó durante los primeros meses. Esto luego de que el médico le pidiera que se hiciera un examen genético, por su edad.

«Me dijo que venía con un problema de cromosomas. El diagnóstico es que en un 95% tiene síndrome de Down» relató María Luisa Godoy en la sentida entrevista.

Siguiendo por esta línea, la periodista recordó que con su marido en un principio se lo tomaron con mucha angustia, no por el síndrome, sino que por las enfermedades asociadas a este, como problemas al corazón.

«Con Nacho vivimos casi tres meses duros, porque lo peor es cuando no sabes el escenario que enfrentas. Empezamos a tener un poco más de certeza a las 25 semanas cuando nos dijeron que no tenía problemas al corazón, al intestino ni a los riñones. Entonces al parecer no es un niño enfermo. Tiene una condición, síndrome de Down, pero está sanito. Tenemos que esperar que nazca y ver qué pasa».

Notoriamente emocionada, María Luisa Godoy afirmó que «Yo lo único que quiero es que sea feliz. Para mí de verdad es un motivo de alegría, un ser humano maravilloso y ya lo amamos demasiado, toda nuestra familia».

El agradecimiento de María Luisa Godoy

Obviamente que al poco tiempo de emitirse la emotiva entrevista, María Luisa Godoy se llenó de cariño por parte del público, quienes la felicitaron por la reacción de su familia frente al diagnóstico, además de desearle todo lo mejor con la llegada del pequeño.

Junto con esto, muchas madres de niños con síndrome de Down le agradecieron por utilizar su pantalla y hablar de la discriminación que se sigue viviendo en nuestro país.

Es frente a esto que María Luisa Godoy, recurrió a su cuenta de Instagram, para compartir un mensaje, agradeciendo por todo el amor que le ha llegado en las últimas horas, no solo por parte de sus cercanos, sino que también del público.

«No quiero terminar el día sin agradecer tanto amor. De corazón mil mil gracias… Estamos emocionados como familia del cariño de nuestros amigos, conocidos y miles de personas que nos han escrito cosas muy lindas. Gracias x tantas experiencias que nos han compartido. Hemos leído cada uno de sus mensajes» señaló.