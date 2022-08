Mónica Godoy saca suspiros con fotito de cuando tenía 24 añitos

En varias ocasiones te hemos contado que Mónica Godoy es más que activa en su cuenta de Instagram, donde supera los 658 mil seguidores, a los que encanta con postales de su día a día, además de sus próximos proyectos laborales.

Junto con esto, la actriz suele compartir postales del recuerdo, en las que comparte diferentes episodios de su vida con sentidos mensajes sobre lo que estaba pensando en esos momentos y lo mucho que ha aprendido hasta el día de hoy.

Así es como ocurrió durante la jornada de este jueves, luego de que Mónica Godoy subiera una postal sacada en 2001, cuando solo tenía 24 añitos, llenándose de aplausos por parte de su público, que no dudó en piropearla.

«A los 24 fui ella. Llena de sueños, arrojo y fuerza. Esos sueños se han cumplido, ahora tengo otros… El arrojo sigue ahí y la fuerza también, se ha sumado la experiencia que te dan los años y eso me gusta, me gusta mucho» escribió la intérprete para acompañar el registro.

En cosa de minutos, Mónica Godoy recibió más de 16 mil me gusta y cientos de mensajes, sorprendiendo por lo regia que se mantiene tras casi 20 años, además de encantar con sus sentidas palabras, las que muchos encontraron razón.

«Te ves muy linda de negro»; «Las más hermosa del planeta»; «Estás como el vino pasan los años y cada día más más encantadora»; «Muy hermosa»; «El éxito es tu único rumbo linda»; «Increíble que cambias muy poco, y para mejor»; «Siempre hermosa» y «Estas igual» es parte de lo que le escribieron.

Mónica Godoy y el amor

Recientemente, Mónica Godoy estuvo invitada a Pero con Respeto, donde se refirió al amor, meses después de confirmar su separación con Nicolás Saavedra, afirmando si acaso estaría dispuesta a enamorarse nuevamente.

«Uno no puede depositar tu felicidad en otra persona. Creo todo el rato en el amor después del amor. Depende mucho de la experiencia que uno allá tenido en una relación, si te han dañado o no, que no es mi caso en lo absoluto» señaló la actriz.

Junto con lo que agregó: «Yo no tengo ningún temor o miedo de lo que vaya a suceder. Creo en el amor después del amor, con otros, con los mismos».