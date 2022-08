La reflexión de Mónica Godoy tras su separación: «Creo en el amor después del amor»

En mayo pasado es que Mónica Godoy dio a conocer a todos sus seguidores en Instagram que habían terminado su relación con Nicolás Saavedra, en medio de una serie de rumores que comenzaron a circular en varios portales de farándula.

«Al ver notas de prensa y saber lo que se ha comentado, hemos decidido aclarar y confirmar el rumor, entendiendo la curiosidad e interés de muchos» comenzó escribiendo en ese momento la actriz nacional.

Siguiendo por esta línea, Mónica Godoy agregó: «Después de un largo proceso y de común acuerdo, hace algunos meses decidimos poner fin a nuestra historia como pareja. Tenemos una buena relación, nos queremos mucho».

«Y, lo más importante para nosotros en esta etapa y siempre, es el bienestar de nuestras hijas» continuó la intérprete, además de agradecer a Nicolás Saavedra por «estos 22 años juntos».

Es en este contexto que, ya pasados casi tres meses desde que confirmó el quiebre, Mónica Godoy será la nueva invitada a Pero con Respeto, donde conversará con Julio César Rodríguez sobre el amor y otros temas.

Mónica Godoy sobre el amor

«¿Crees en el amor después del amor?», es la pregunta que le hará el periodista, de acuerdo a lo consignado por La Cuarta.

Frente a esto, Mónica Godoy señaló que «Por supuesto, el amor después del amor de todas maneras. Creo en el amor en todas sus versiones».

«Uno no puede depositar tu felicidad en otra persona. Creo todo el rato en el amor después del amor. Depende mucho de la experiencia que uno allá tenido en una relación, si te han dañado o no, que no es mi caso en lo absoluto» continuó la recordada actriz.

Para finalizar, Mónica Godoy asegurará: «Yo no tengo ningún temor o miedo de lo que vaya a suceder. Creo en el amor después del amor, con otros, con los mismos».