Ivette Vergara saca suspiros con playero bikinazo

Por estos días, Ivette Vergara se encuentra alejada de la televisión, pero esto no impide que se siga relación con su público a través de Instagram, donde cuenta con más de 800 mil seguidores, a los que encanta con registros de su día a día y sus viajes.

Tal es como ocurrió recientemente, luego de que la periodista sacara suspiros al compartir una postal desde la playa, disfrutando de las altas temperaturas, mientras se luce con un colorido bikini, posando con una pelota de volleyball y una malla del deporte.

«Rodéate de cosas y personas que te gusten. Hay tanto por qué agradecer y disfrutar» escribió Ivette Vergara para acompañar el registro. Y a pesar de que no dijo dónde anda de paseo, con los hashtag que agregó se mandó algunas pistas: «México, USA, Colombia, Chile, Perú, Texas, New Orleans, España, Suiza, Australia».

Al poco tiempo de compartir la publicación, la ex panelista de Mucho Gusto, recibió más de 28 mil me gusta y decenas de mensajes de sus seguidores, quienes no dudaron en piropearla por lo regia que luce, además de comentar su mensaje.

«Regia, idola»; «Devuelvete todo el rato !!! te pasasteeee»; «Es que no puedes más de regia»; «Que mujer más hermosa»; «La mujer más hermosa»; «hermosa, de otro planeta»; «Belleza de mujer»; «Qué estupenda Ivette»; «te ves fuera de serie» y «Tan bella como siempre» le escribieron.

Otros mensajes de Ivette Vergara

Hay que mencionar que Ivette Vergara se ha dedicado a compartir varios registros de lo que han sido sus viajes alrededor del mundo junto a su esposo. Escribiendo especiales mensajes sobre estas experiencias.

Recientemente subió uno, en el que señaló que «lo mejor de los viajes es que no se trata de un destino o lugar, sino de la nueva forma que aprendes a ver las cosas» y agregó «Vivimos en un mundo maravilloso que está lleno de belleza, encanto y aventura… inicia la tuya, descúbrete y ve por tus sueños y metas».