Pancho Saavedra confiesa si le gustaría ser papá nuevamente

En marzo de este año, Pancho Saavedra sorprendió a sus seguidores al anunciar con una hermosa postal que se había convertido en papito por primera vez junto a su pareja. Y desde ese momento que el animador ha estado más que chocho compartiendo todo tipo de registros junto a la pequeña Laura.

Por lo mismo que en una reciente entrevista con Tiempo X, el rostro de Canal 13 se refirió a los primeros meses de su nueva paternidad y cómo ha sido el cambio de vida desde la llegada de su retoña. Junto con confesar si acaso le gustaría ser papá nuevamente.

Pancho Saavedra y su nueva vida como papá

Para comenzar, Pancho Saavedra habló sobre el gran cambio que ha significado en su vida el recibir a Laura. «Mi hija me cambió la vida en 180° grados. La paternidad es lo más hermoso que me ha pasado en la vida, es un amor distinto, un amor infinito por el que uno está dispuesto a dar todo. No hay nada que me importe más que mi hija».

Siguiendo por esta línea, el animador de Lugares que Hablan también detalló al medio antes nombrado, las dificultades que trae la paternidad, especialmente cuando se relacionan a su trabajo. «Me ha costado con los viajes, la distancia… Pero cuento con una red familiar y un apoyo muy importante. Siempre me las ingenio junto a mi marido y las abuelas para poder criar a esta niña rodeada de amor».

«Al final uno dice, si me estoy sacando la cresta hoy, es para que mi hija tenga mejores oportunidades que las que tuve» continuó Pancho Saavedra.

Finalmente, el comunicador habló de la posibilidad de tener más retoños. «Quiero seguir teniendo más hijos, me gustan las familias grandes… Respeto profundamente a las personas que dicen no hacerlo en la vida. Sentía, honestamente, que siempre he tenido ese instinto paternal y llegó el momento. A mis 43 años llegó el momento».