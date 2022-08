Afirman que vieron a Mauricio Pinilla en departamento de Gala Caldirola

A principios de junio comenzaron a circular los primeros rumores que vinculaban a Mauricio Pinilla con Gala Caldirola, esto luego de que el futbolista fuera visto en un conocido bar capitalino, donde también estaba la española, a pocos días de confirmarse su separación con Gissella Gallardo.

Pero aunque las partes involucradas no quisieron contar nada de su supuesta reunión, recientemente se conocieron más detalles, afirmando que los chiquillos seguirían viéndose hasta el día de hoy.

Así es como lo contó Sergio Rojas en Me Late Prime, señalando que incluso Mauricio Pinilla estaría excluido del grupo de futbolistas por salir con la ex pareja de un colega. «(Mauricio) Isla no quiere ver ni en pintura a este caballero» señaló el periodista, afirmando que el Huaso ya sabría lo que ocurre con Gala Caldirola.

El encuentro de Gala Caldirola y Mauricio Pinilla

Resulta que el panelista afirmó que «la semana del 27 de julio se integró Jorge Valdivia a ESPN y ahí todos los camaradas se fueron de juerga para festejar al nuevo integrante que era Jorge Valdivia. Dentro de ese grupo estaba Mauricio Pinilla».

«Se van al Bar Morena y ahí estaba casualmente en otra mesa Gala Caldirola con otras amigas, entonces se juntan todos estos hombres y todas estas mujeres. Avanzada la noche, según lo que me cuentan las personas que trabajaban ahí, Gala se va junto a Mauricio Pinilla y eso llama la atención», añadió.

Y la cosa no se queda ahí, pues comentó que la ex chica reality y el rostro de TVN se juntaron nuevamente el miércoles pasado, cuando fueron al departamento de ella.

«Mauricio Pinilla llega al departamento con Gala Caldirola y el hombre abandona las dependencias a eso de las 6 de la mañana del día siguiente. A los minutos después llega Mauricio Isla para buscar a la niña para llevarla al colegio, entonces Mauricio Pinilla se tenía que ir antes de que llegara Isla a buscar a la chica», indicó.

Para cerrar el tema, Rojas señaló en el programa de TV+ que hay imágenes, y que si la española intenta desmentirlo, él pedirá las cámaras de su edificio.