¡Todo se derrumbó! Naya Fácil terminó con su peor es na’

Nada bien lo está pasando Naya Fácil por estos días, ya que con un sentido video en sus redes sociales, confirmó el quiebre de la relación que había comenzado hace poquito con un misterioso galán.

Hay que recordar que a principios de mes, la influencer compartió con sus seguidores una serie de historias en las que comentaba que estaba más que feliz con su amorcito. «No les había contado, pero llevo saliendo con alguien un poquito más de un mes creo y es alguien súper distinto a las demás personas que he conocido».

«Me hace sentir muy bien, pero me da tanto miedo dejarme querer, siempre alejo a las personas que me estiman por miedo a que me hagan daño, y aparte nunca alguien me había tratado tan bien como lo hace conmigo» agregó Naya Fácil.

Pero durante el fin de semana todo cambio, ya que tras irse a descansar por unos días al sur de Chile con su peor es na’, al final le terminó contando a su público que se volvería sola a Santiago.

«Me voy a Santiago, ya ni siquiera se puede disfrutar en un lugar con tranquilidad. Lo siento por la gente que me ha saludado con todo el cariño del mundo. Lo valoro y agradezco muchísimo; pero hay gente que se acerca a saludarme para solo cahuinear con quién ando y no a todos les gustan las redes sociales. Respeten un poco».

De acuerdo a lo señalado por La Cuarta, este descargo llegó luego de que se comenzaran a viralizar algunas imágenes con el ahora ex amorcito de Naya Fácil, con algunas cuentas incluso llegando a identificar al susodicho.

Naya Fácil y el quiebre con su pololo

Posteriormente, la propia influencer publicó unos registros al borde del llanto, en los que confirma el quiebre con su pinche. «Tengo mucha pena, tengo pena, rabia, muchos sentimientos juntos la verdad. Estoy solita de nuevo, así que hay cualquier gente malintencionada».

«Yo estoy acostumbrada a las redes sociales. A veces cometo errores. Quizás fue mi culpa subir donde estaba, no dejar un rato de lado el celular, pero quizás quería compartir unos pocos momentos con ustedes» señaló Naya Fácil.

Tras esto, subió una nueva historia en la que deja más que claro su futuro en lo amoroso. «Mañana es otro día y continuaré con mi vida normal… ya no habrán más distracciones. Solo me enfocaré en mí. Sólo yo misma seré mi compañía eterna».