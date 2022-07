Marité Matus y Arturo Vidal: ¿Por qué se habría distanciado?

Uno de los detalles que siempre ha destacado de la relación de Marité Matus y Arturo Vidal tras su separación, es lo bien que se llevan, pues siempre se les vio hablar bien del otro e incluso pasar las fiestas juntos. Pues como ha contado la propia influencer, su prioridad son sus tres retoños en común.

Pero recientemente, comenzaron a correr fuertes rumores de que la buena onda entre ambos ya no sería tan así, especialmente luego de que para el Día del Padre, la joven compartiera una historia en la que simplemente escribió: «Ser papá es estar… Pero realmente estar».

A raíz de esto, a principios de julio, Sergio Rojas comentó en su programa online sobre las fiestas de Arturo Vidal con su polola; cuando señaló que el King no estaría muy feliz con la amistad que tendría Marité Matus con Daniella Duran, chiquilla con la que tuvo onda, en medio del break que se dio con Sonia Isaza.

«Arturo Vidal no estaría nada de contento con los posteos que ha puesto Marité Matus con su ex, Daniella Durán, que públicamente ya se siguen en sus cuentas de Instagram, se han escrito» señaló en esa ocasión el panelista de Me Late Prime.

Siguiendo por esta línea, el periodista indicó que de esta forma, lo que estaría haciendo Marité es «darle el beneplácito a la ex polola de Arturo Vidal. Y eso en clara odiosidad a Sonia Isaza, que es sindicada como la mujer que rompió el matrimonio de Arturo Vidal».

El amigo de Arturo Vidal que aumenta la mala onda

Pero la cosa no queda ahí, ya que sumado a esto, desde un principio la familia del King no tendría buena onda con Sonia Isaza, su nueva pareja.

Tras esto, en el programa de Instagram sumaron una nueva papita, pues resulta que un amigo de Arturo Vidal, fue pareja de Ceci Saéz, amiga cercana de Marité Matus, con quien tuvo un hijo y se separó.

Momento en que la historia da un giro sorprendente, pues tras el quiebre, el perla comenzó a pololear con la hija de Sonia Isaza. Lo que sería otro motivo más para aumentar la supuesta enemistad entre la ex pareja.