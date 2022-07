Marité Matus comparte sentida reflexión desde su viaje a España

Más de 716 mil seguidores tiene Marité Matus en su cuenta de Instagram, donde siempre está compartiendo registros de su día a día, junto a su familia, además de sus viajes e incluso sus próximos proyectos laborales.

Y recientemente, la influencer sorprendió al mostrar que partió de vacaciones a Barcelona en compañía de sus tres retoños, lugar desde el que ha aprovechado de compartir todo tipo de postales y videos de su viaje.

Pero sin duda, lo que más llamó la atención de sus seguidores, es la última publicación que subió Marité Matus, en la que se mandó una sentida reflexión de lo que ha sido su vida y lo mucho que ha crecido como persona.

«Me siento orgullosa de la mujer que soy. Siento que soy el resultado de todas las cosas que he vivido, las que he experimentado. Las buenas, las no tanto» comenzó escribiendo.

Siguiendo por esta línea, Marité Matus agregó que «Pero todo me ha llevado a lo que tengo ahora, una vida tranquila, una vida en paz. Y si tuviera que decirme algo, si pudiera darme algún consejo solo me diría, lo estás haciendo bien!!».

«Estar en Barcelona siempre es una alegría, gracias por recibirme con tu calor» cerró su mensaje.

Al poco tiempo de compartir la postal, recibió más de 24 mil me gusta y decenas de mensajes de sus seguidores, quienes no dudaron en felicitarla por lo regia que luce y el especial mensaje que escribió.

«Mas bonita no se puede ser»; «pura magia y pura luz»; «eres una muy buena madre linda siempre preocupada de tus cachorros»; «eres un gran dama»; «Que linda y distinguida te ves» y «Bella e inteligente ejemplo de madre y mujer» es parte de lo que le dejaron a Marité Matus.

Marité Matus y su rol de mamá

A pesar de que siempre se habló que Marité y Arturo Vidal tenían una buena relación, en el último tiempo que se percibe una distancia entre ambos. Y asimismo, un alejamiento entre el futbolista y sus hijos Alonso, Elizabetta y Emiliano.

Fue el 15 de junio, mientras Vidal se encontraba de vacaciones con Sonia Isaza en Tulum, que Marité dio la primera señal. «Se te ha hecho difícil criar sola? Estoy recién pasando por eso», le comentó una seguidora en una ronda de preguntas vía Instagram.

«Muuuyyy difícil, pero la mayor recompensa es verlos felices. Soy psicóloga, doctora, mamá y papá, soy Uber, profesora. Ahhh y la mejor diabetóloga para mi Alonso», expresó Marité Matus en esa oportunidad.

Y luego, en el marco de la celebración del Día del Padre, la empresaria publicó un misterioso mensaje. «Ser papá es estar… Pero realmente estar».