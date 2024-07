La honesta confesión de Martín Cárcamo: «He hecho una entrevista y un mes me he puesto a llorar solo en mi casa»

Luego de una larga espera, este viernes es el estreno de De tú a tú, programa de conversación de Martín Cárcamo, que vuelve con una nueva temporada, que promete una gama de invitados que conoceremos más en extenso.

Y sobre este nuevo ciclo del espacio de Canal 13, el animador afirmó que «significa mucho, es un programa al que le tengo un cariño especial, un programa que me ha permitido dar un paso en la conversación, en la conversación profunda… y ha implicado también descubrirme en otras áreas que van mucho allá de la comunicación, como persona».

Martín Cárcamo y su experiencia en el programa

Por otro lado, Martín Cárcamo comentó: «Es como una terapia para mí. Yo voy al psicólogo, me terapeo y creo que es un muy buen ejercicio si uno tiene la posibilidad de hacerlo, porque mucha gente lamentablemente no lo puede hacer. Yo soy una persona de procesos en general largos y muchas cosas me decantan después».

«No soy de procesos cortos y vivo las situaciones en la vida con intensidad, sean buenas, exitosas o muy difíciles, no las paso por arriba, no me hago el loco. Eso me permite vivir las emociones y entender las cosas independiente del tiempo que me demoré», continuó sobre el programa.

«Por ejemplo, me ha pasado con el ‘De tú a tú’ que he hecho una entrevista y un mes después me ha caído la teja de lo que he hablado y me he emocionado y me he puesto a llorar solo en mi casa. Yo a estas alturas del partido no guardo mis emociones», afirmó Martín Cárcamo.

Siguiendo por esta línea, el animador agregó que «a mí el programa me ha aportado mucho más de lo que yo creo que le he aportado al programa. Y, en general, es un programa en donde hay un círculo perfecto, donde todos ganamos, y hace bien para el alma, para los que lo hacemos, para el público, para el invitado, para todos. Es un programa que genera muchas cosas positivas».