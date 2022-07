Dan detalles de la salida de Antonella Ríos de Me Late Prime: «No estaba muy cómoda»

Al igual que todos los domingos, Sergio Rojas y Paula Escobar, transmitieron un nuevo capítulo de su programa online ‘Qué te lo digo’, donde aseguraron que Antonella Ríos ya no seguirá en su rol de panelista de Me Late Prime.

Hay que recordar que durante las últimas semanas, la actriz se encontraba de vacaciones por Estados Unidos, pero es tras su regreso a Chilito que su compañero de panel confirmó que ya no seguirá en el espacio de farándula de TV+.

«No sé los detalles, no he podido hablar con Antonella, pero no sé nada. La única información que manejo hoy es que Antonella Ríos no continúa en el programa» comenzó señalando Sergio Rojas, de acuerdo a lo consignado por La Cuarta.

Siguiendo por esta línea, aseguró que «entiendo que es todo en muy buenos términos, entiendo que es una decisión que tomó ella después de su viaje a Estados Unidos».

Los motivos de la salida de Antonella Ríos

Según lo que comentó Sergio Rojas, Antonella Ríos mantuvo una reunión a puertas cerradas con Daniel Fuenzalida, el conductor del programa. «Decidió dar un paso al costado, debe tener otro tipo de proyección o necesidad en términos laborales» comentó.

Mientras que por su parte, Paula Escobar, aprovechó de revelar algunos detalles de lo que fue la salida de la actriz. «Ella no estaba muy contenta, no estaba muy cómoda. A Antonella le gusta explayarse, es culta, sabe muchas cosas y sentía que no tenía el espacio suficiente para poder desarrollar una idea o un punto de vista».

«Además que sus tiempos ya no eran los mismos, y se comenzaron a generar roces con la producción de ‘Me Late’, así que es una decisión que venía masticando hace rato, dar un paso al costado y ahora se dio» agregó con relación a la salida de la intérprete del espacio.