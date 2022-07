Cathy Barriga sorprende con profundo mensaje y coquetas fotos

Desde que dejó su rol en la alcaldía de Maipú, Cathy Barriga ha intentado mantenerse alejada de la televisión, solo interactuando con sus seguidores a través de redes sociales. Donde recientemente sorprendió al compartir un particular registro con un mensaje.

Resulta que la exalcaldesa subió un video en el que se luce con coquetas postales de su intimidad, las que acompañó con unas especiales palabras. «Las personas fuertes, sonríen con el corazón roto, lloran con las puertas cerradas y pelean batallas de las que nadie se entera» se escucha decir en el registro.

Junto con la publicación, Cathy Barriga simplemente escribió: «Que tengan una linda semana. Miiiil cariños». La esposa de Joaquín Lavín Jr. recibió más de cinco mil me gusta al poco tiempo, pero ningún comentario, ya que los tiene cerrados.

La última aparición de Cathy Barriga en televisión

Hay que mencionar que de acuerdo a lo consignado por La Cuarta, la última aparición de la figura en televisión se dio hace unas semanas, luego de que contactara al matinal de CHV, para responder a un reportaje emitido, en el que se hablaba de supuesto desvíos de dinero de la empresa sanitaria Smapa, para el financiamiento del Centro Diurno para el Adulto Mayor.

«Le propongo, por transparencia, hacer una entrevista tranquila, con tiempo, y emitirla mañana (…) o invitarla a que venga al set» comenzó señalando Julio César Rodríguez.

Frente a lo cual, Cathy Barriga respondió: «No, es que no me entiendes, siempre haces lo mismo. Siempre tengo la disposición de hablar, he esperado hace rato para hablar, y esto no es lo único. Que el alcalde (Tomás Vodanovic) se ponga los pantalones y se ocupe de la comunidad, no para buscar ni descubrir. Estoy cansada Julio César».

«Estoy esperando desde ayer, para mí es súper injusto, porque nunca se me otorga el derecho a la repetición y aclarar las cosas. Entonces el fake news, el miente miente, y siguen denostándome» agregó.