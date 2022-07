Flaviana Seeling se confiesa tras pedida de matri: «Me puse a llorar mucho»

Durante el fin de semana, Flaviana Seeling dejó sin palabras a sus seguidores, luego de anunciar que pisará el palito con su pololo Orlando Carmona. El empresario le propuso matrimonio en medio de una romántica escapada al estrecho de Magallanes en Punta Arenas. La cual llegó a solo semanas de que lo presentara en redes sociales.

Junto a varias fotos con su amorcito, la brasileña escribió: «Hoy… me sorprendiste!!! No me acuerdo de una sorpresa … porque siempre las descubro antes! Un día en Punta Arenas inolvidable! Gracias amor!!! Estoy en shock aun, pero demasiado feliz!».

«Para mi nuestra relación tiene de todo: Locura, Pasión, amor, complicidad, amistad, familia y eso hace esta receta demasiada ‘sabrosa’. Cómo me siento ? Plena total! Entre reír y llorar hemos enfrentado tantas cosas en tan poco tiempo!», continuó Flaviana, claramente emocionada.

Flaviana Seeling y su propuesta de matrimonio

Es en este contexto que la ex Axé Bahía conversó recientemente con Las Últimas Noticias, donde aprovechó de dar varios detalles de lo que fue la romántica pedida de mano.

«Llegué muerta de frío al hotel, me duché y quería dormirme, pero Orlando estaba muy prendido con que saliéramos, que me tenía que mostrar un espacio y me tenía una cena. Como a mí me encanta comer, salimos» relató Flaviana Seeling sobre cómo partió la noche.

Siguiendo por esta línea, afirmó que «Estábamos felices ahí comiendo machas y centolla. Nos tomamos un pisco sour y queríamos salir a fumar. Y alguien del hotel dijo que me querían mostrar el lugar, yo empecé a grabar videos para Instagram, no entendía mucho. Me abrieron una habitación y lo encontré muy top que hicieran eso para solo fumar en la terraza, jajajá. Y trajeron champaña».

Cerrando su historia, Flaviana Seeling señaló: «Estábamos fumando un cigarrito, comenzamos a hablar y de repente me pregunta: ‘¿Y tú te casarías conmigo?’. Le dije ‘claro’, y en ese momento se arrodilló frente a mí y sacó el anillo. Fue súper lindo, me puse a llorar mucho. Nunca había tenido una sorpresa así en mi vida. Yo soy muy romántica y esto fue muy emotivo».