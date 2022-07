Así reaccionó Coté López al regreso del Mago Jiménez al fútbol profesional

Durante la mañana de este martes quedó la grande en el mundo del fútbol, luego de que se anunciara el regreso al fútbol profesional de Luis ‘Mago’ Jiménez, tan solo a dos meses de que se retirara tras su último partido con Palestino.

Resulta que a través de redes sociales, el equipo de la primera B, Magallanes, confirmó que el futbolista se une a sus filas. «El Club Magallanes le da la bienvenida a Luis Jiménez, quien se integra a nuestro proyecto temporada 2022. ¡Vamos por un gran torneo, Mago!» indicaron.

Y una que no dudó en reaccionar al regreso de su marido fue Coté López. Pues la empresaria de inmediato compartió en Instagram la publicación del nuevo equipo de su marido, la que simplemente acompañó con una canción.

La también influencer subió un tema de Yilberking, que en medio de la música se toma una pausa de siete segundos, para continuar con un «… Mentira, seguimo. Báilenlo. Dale. Báilenlo. Dale. Se acabó esta joda. Mentira, seguimo» en clara referencia al regreso del Mago Jiménez.

Coté López y el retiro de Luis Jiménez

Hay que recordar que cuando el Mago Jiménez se retiró en primera instancia del fútbol, Coté López no dudó en compartir un emotivo mensaje dedicado a su carrera.

«No puedo ni escribir de la emoción😭 cuando nos casamos el 2006 jamás había visto un partido de fútbol no sabía nada, no me gustaba y así llegamos a la Lazio y escuchaba a todos decir WOW, después nos fuimos al Inter de Milán donde ganó 3 copas con ellos y era un gran equipo por lo que decían todos…de ahí a Londres a Parma, etc…» comenzó escribiendo.

Siguiendo por esta línea, Coté López agregó que «en ese camino empecé a encantarme del fútbol al menos los partido en los que él jugaba me parecían entretenidos…cuando en el 2018 me dice ¿y si no volvemos? Quiero jugar en Chile. Les juro que lloré tanto no lo podía entender¿ para qué? Luego de solo unos meses JAMÁS vi a Luis tan feliz en toda su carrera».

«Ganaron una copa que no ganaban hace 40 años. Y ahí fue que me enamoré del fútbol o más bien de Palestino. Como este es mi insta les estoy contando la historia como la viví yo. Vi a mis hijos alegrarse con cada gol, a toda la familia apoyar cada finde, vi el cariño que le tenían y entendí su decisión» continuó.

Para cerrar, la influencer señaló: «Hace unos días luis tomó la decisión de acabar su contrato antes porque la verdad él se iba en diciembre pero quería darles tiempo de encontrar a alguien😊si bien extrañaré la adrenalina de cada semana porque es lo que viví los últimos 16 años, tb extrañaré a mi tino, gritar sus goles eufórica, escuchar a Jesús pedirle a Dios por un gol, Estoy FELIZ porque él está feliz. Espero que este domingo estén todos los baisanos y no dejemos de aplaudirlo desde la entrada hasta su salida porque él lo MERECE».