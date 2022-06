Coté López y el mal rato que vivió por su pelo: «Les juro que estoy mal»

Recientemente, Coté López le dio a conocer a sus seguidores que no lo está pasando para nada bien; esto luego de que decidiera ir a un centro de estética para hacerse un pequeño cambio de look. Pero el resultado fue todo lo contrario a lo que esperaba.

Por lo mismo que la chiquilla recurrió a Instagram para compartir con sus seguidores la embarrada que le dejaron en el cabello y dejar salir su molestia. «Miren mi gente esto, por favor. Llevaba años, no sé cuántos, una sin teñirme el pelo, sin hacerme nada más que las cremas de Clo y se me ocurrió hacerme un botox capilar».

«Se me cortó todo el pelo y me quedó todo el pelo una virutilla. Les juro que estoy mal, pero mal» continuó Coté López mientras mostraba cómo le había quedado el cabello tras el tratamiento.

Siguiendo por esta línea, la también escritora aseguró que «ya me hice dos masajes con crema para tratar de arreglarlo. No se logra ver el nivel de paja que está. Sé que es superficial pero me quiero matar»; además de agregar «Estaba esperando poder hablar sin llorar para no dar jugo…».

Coté López indignada

Tras esto, Coté López le contó a sus seguidores de Instagram cómo es que partió todo el tema. «Dije ‘me voy a hacer algún masaje’. Nunca me hago nada, solo la crema que hice yo misma y llevo mucho tiempo sin hacerme nada, porque he estado sanando mi pelo».

«La idea era hacer cualquier cosa para darle más brillo y para hacerme alguna cuestión en el pelo» afirmó.

Frente a esto eligió hacerse un tratamiento de botox, sobre el que le advirtieron que le aclararía un tono. «Ya, bueno, me da lo mismo y de repente empiezo a ver el pelo blanco abajo y gris y yo le digo ‘pero esto no es aclarar un tono, me estás cambiando el color'», así se asustó y pidió que se lo sacarán rápidamente.

Para cerrar el tema, Coté López afirmó que estaba más que indignada y que incluso había pensado en demandar, pero que al final desistió, ya que la dueña del salón le cae bien.