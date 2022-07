Adriana Barrientos hace bolsa a Luz Valdivieso tras apoyo a Claudio Castellón

Claudio Castellón se ha visto en el centro de la noticia durante los últimos días, luego de que Cecilia Gutiérrez diera a conocer una dura acusación de violencia intrafamiliar en su contra, a partir de la publicación en redes sociales de una ex pareja.

Es en este contexto que, a los pocos días, el propio actor compartió un comunicado en el que se refiere a este tema. «Hoy mi silencio no puede continuar dado que se hace pública una versión falsa de hechos que me han afectado. A fines del año pasado me vi obligado a interponer un recurso de protección en la Corte de Apelaciones, para evitar así que se me difamara con publicidad luego de diversas amenazas realizadas por quien fuera mi pareja».

Fue en esta misma publicación que Luz Valdivieso, la pareja actual de Claudio Castellón, no dudó en entregarle todo su apoyo con un corto mensaje en los comentarios. «La verdad siempre sale a la luz. Te creo» escribió.

Adriana Barrientos se fue con todo contra Luz Valdivieso

Obviamente que este tema fue hablado en Zona de Estrellas, donde Adriana Barrientos de inmediato apuntó sus dardos contra la actriz. «¿Me gustaría saber si es verdad que Luz Valdivieso avala que su pareja haya amenazado a Sigrid Alegría? Porque yo a Sigrid Alegría le creo» comenzó señalando, según consigna Página 7.

Tras esto, Hugo Valencia le mencionó que la actriz se refería netamente al tema de violencia intrafamiliar y no a las acusaciones sobre Sigrid; pero La Leona no dio su brazo a torcer e incluso aseguró que existirían otras denuncias contra Claudio Castellón, como una bailarina.

«Donde el caballero fue tomado preso porque los vecinos lo denunciaron por empujar a esta chiquilla que ha trabajado en el Morandé» lanzó Adriana Barrientos.

Siguiendo por esta línea, señaló «Como Luz Valdivieso, si es tu amiga, tu compañera de trabajo… si mi pareja agrede o lo veo con esas actitudes, el amor se me cae al piso, el galán se me cae, termino la relación».

Para cerrar el tema, Adriana Barrientos comentó que «Me da miedo emitir mi opinión, se lo comenté a Raquel en camarines. Tengo miedo, yo vivo sola con mi perrito, me da miedo hablar de este hombre».