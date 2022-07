Qué dice Chile Prime llega con capítulo especial de Aquí se Baila

El programa “Qué dice Chile Prime”, conducido por Martín Cárcamo, estrena esta noche a las 22:30 horas un capítulo que enfrenta a dos equipos de celebridades que jugarán para descubrir las respuestas más populares a preguntas misceláneas a cambio de un millonario premio que se destinará a una fundación.

Para esta ocasión, se verán las caras equipos de las dos temporadas del recordado estelar de danza del 13, “Aquí se baila”. Uno será “Aquí se baila 1”, compuesto por Rodrigo Díaz, Iván Cabrera, Christell Rodríguez y Betsy Camino; mientras que el otro será “Aquí se baila 2”, compuesto por María José Campos (“Porotito Verde”), Yamna Lobos, Carolina Soto y Vale Roth.

El equipo ganador donará un premio de 2 millones de pesos a la Fundación Letra Libre, que busca promover, apoyar y fortalecer el proceso de lectoescritura de los niños y niñas de todo Chile, a través del acompañamiento personalizado de un tutor o tutora con un estudiante.

¿Cómo fue la experiencia en Qué Dice Chile Prime?

“Me encanta este programa, yo quería estar desde hace mucho tiempo. De hecho habíamos postulado con mis primos para la versión no celebrity antes y no quedamos. Pero ahora lo hicimos lo mejor que pudimos con las chicas”, revela Christell sobre su participación en el programa.

“Tenía muchas ganas de que me invitaran, me gusta un montón ese programa, lo encuentro muy entretenido. Al principio me costó un poco responder las preguntas, pero después creo que no. Fue súper divertido que nos invitaran con Yamna, Caro y Vale. Además fue muy lindo descubrir la Fundación Letra Libre, yo no la conocía”, opina por su lado María José Campos.

“Me habían invitado antes al programa pero no había podido venir porque fue justo cuando me hice la lipo a fines del año pasado. Yo lo veo siempre con mi mamá y nunca le achuntamos a nada, yo le digo que se nota que no somos chilenas. Pero fue muy rico estar aquí, como revivir una nueva temporada de ‘Aquí se baila’”, adelanta por su parte Betsy Camino.

Qué Dice Chile Prime se sumó en mayo pasado a la nueva temporada vespertina estrenada en abril, donde todas las tardes gente anónima participa para ganar millonarios premios. Con ello, en total, el programa suma más de 200 capítulos en casi un año en pantalla.